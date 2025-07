Letní filmová škola v Uherském Hradišti není pro každého. Co čekat a jak se dostat na film

13:44

Jeden z nejstarších domácích filmových festivalů, jehož kořeny sahají až do poloviny šedesátých let, letos slaví 51. ročník. Festival Letní filmová škola letos do Uherského Hradiště v srdci Slovácka přivede diváky na konci července. Těšit se mohou na projekce, přednášky i bohatý doprovodný program.