Prostějov bude mít díky novému projektoru letní kino přímo ve městě

Projektor bude patřit do technologie e-cinema, která je schopná v plné kvalitě promítat filmy přes počítače nebo notebooky vybavené blu-ray či DVD mechanikou. Na nákup se kinu podařilo získat dotaci ze Státního fondu české kinematografie ve výši 240 tisíc korun.

„Konkrétně půjde o nákup digitálního projektoru a plátna s příslušenstvím pro projekce ve standardu e-cinema, která se bude používat ve foyer kina v zamýšlené kinokavárně a v letních měsících pro venkovní projekce mobilního letního kina,“ vysvětlila náměstkyně primátora Prostějova Milada Sokolová.

Město se v minulosti zavázalo, že pokud kino, jež je organizací magistrátu, dotaci získá, rovněž na projektor přispěje. Vedení města nyní odsouhlasilo dotaci 200 tisíc.

Technologie e-cinema sice neumí promítat běžné filmy určené pro plně digitalizované sály, kterým je velký sál kina Metro, spolehlivě však pokryje menší počet diváků. Například školy z okolních vesnic podle Sokolové často žádaly představení pro jednu třídu.

„Po upravení foyer kina se mohou promítat filmy, které nejsou schopny přilákat tak velké množství diváků, jako je to u mainstreamových titulů. Tyto filmy v portfoliu v současné době kino také má, ale není ekonomicky rentabilní je promítat v sále s kapacitou 374 diváků,“ dodala.

Program už vedení kina začalo připravovat. Náročnější diváci se tak podle náměstkyně mohou těšit na tituly z filmového klubu, filmy artové, dokumentární či jinak umělecky hodnotné. V létě se pak digitální projektor přesune na nádvoří prostějovského zámku nebo zahradu Národního domu, kde tak vznikne improvizované letní kino.

Nás by to ohrozit nemělo, míní provozovatel kina u přehrady

Jeden venkovní biograf přitom už v těsném sousedství Prostějova existuje. Letní areál v Mostkovicích na Plumlovské přehradě každoročně přes sezonu navštíví do deseti tisíc diváků.

„Naše letní kino je o teple, o filmu, u kterého se pobavíte, a o hezkém prostředí. Přehradu do Prostějova nepřestěhujete, ale samozřejmě venkovní kino ve městě si také najde své diváky. Nás by to ohrozit nemělo, jde o jiný typ promítání,“ je přesvědčený provozovatel oblíbeného letního kina v Mostkovicích Pavel Ošlejšek.

Jako každý rok i letos začne provoz v polovině června promítáním v pátek a sobotu a přes prázdniny pak ve středu, v pátek, sobotu a neděli. V letošní sezoně by Ošlejšek chtěl na přehradě pustit třeba veleúspěšný film Bohemian Rhapsody.

„Letní kino se zaměřuje převážně na divácky úspěšné snímky. Venkovní kino je spíše o lehčím žánru,“ dodal provozovatel.

Návštěvnost se zvýšila, úsporný plán ovšem skončil fiaskem

Rozšiřováním služeb například o letní promítání se Metro snaží napravit svou pošramocenou pověst poté, co nová ředitelka vyhodila bývalého vedoucího kina Ivana Čecha, otce aktivisty Jakuba Čecha, který ostře kritizoval prostějovskou radnici. Čech to označil za mstu a proti své výpovědi podal žalobu. U soudu vyhrál a město se s ním nyní snaží mimosoudně vyrovnat.

Při transformaci kina Metro a dosazení nové ředitelky přitom radnice tvrdila, že provoz bude levnější. Návštěvnost se sice zvýšila a služby rozšířily, místo plánovaného milionu stojí ovšem provoz kina kolem 3,5 milionu ročně.

Bývalá náměstkyně na radnici odpovědná za kulturu Ivana Hemerková i bývalá primátorka Alena Rašková přiznaly, že transformace kina v tomto směru selhala.

„Byl to plán, který nebyl dodržen tak, jak jsme předpokládali. Co vám k tomu můžeme víc říct,“ sdělila před časem Rašková zastupitelům.

Podle údajů Unie filmových distributorů návštěvnost kina roste. „V tabulkách Unie filmových distributorů bylo kino původně kolem 60. místa, nyní se posunulo do čtyřicítky. V rámci jednosálových kin v Česku jsme poskočili do první desítky,“ argumentuje ředitelka kina Barbora Prágerová.