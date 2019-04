Prostějov zatrhl kavárnám křiklavé slunečníky, mluvit jim chce i do zeleně

„Většina provozovatelů na náměstí s touto vyhláškou nesouhlasí. V současné době sepisujeme naše společné stanovisko, o kterém chceme s vedením radnice jednat,“ prohlásil například provozovatel Café Corso Robert Bartů.

Cílem nových pravidel podle radnice je, aby z blízkosti památek zmizela zejména křiklavá reklama, nevkusné plastové stoly a židle, ale také aby u každé předzahrádky nerostly jiné druhy zeleně.

„Slunečníky a nábytek chápu, i když jsou to pro nás výdaje navíc. Ale radnici vadila i zeleň. Denně kolem naší kavárny projdou tisíce lidí, díky zeleni se hosté cítili odděleně, každý na ně nehleděl, zeleň stínila, a když si někdo odložil věci na židličku, byla to také určitá ochrana proti krádežím,“ argumentuje Bartů.

„Betonové květináče klidně vyměním za dřevěné truhlíky, ale nechat stoly jen tak na chodníku by vypadalo šíleně,“ dodal.

Nešťastná je i vedoucí kavárny Avatarka na hlavním prostějovském náměstí Iva Polická.

„V jiných městech to může být různorodé, barevné a úžasné, a tady budujeme uniformitu. Pokud bychom museli všechno pořídit nové, tak nás to finančně zruinuje. Slunečníky teď máme od dodavatele béžové a přírodní a nevím, co s nimi budeme dělat. Desetitisíce korun na nové nemáme, protože jsme malá kavárnička,“ říká si Polická a doufá, že vyhláška ještě není definitivní.

Nikdo z provozovatelů se včas nevyjádřil, říká radnice

Radnice vysvětluje, že hlavním důvodem nových pravidel je omezení křiklavé reklamy. Provozovatelům restaurací zároveň připomíná, že celou věc sami zanedbali.

„Vyhlášku jsme připravovali už v minulém volebním období a vyzvali jsme všechny provozovatele, aby se k návrhu vyjádřili a řekli nám své připomínky. Neozval se nikdo,“ řekl tehdejší i současný náměstek na radnici Jiří Pospíšil. Pokud jde ovšem o zeleň, je pro, aby město našlo přijatelný kompromis.

Prostějovský primátor František Jura potvrdil, že radnice bude s kavárníky ještě jednat.

„Připomínky jsem vnímal a na poradě vedení tuto záležitost znovu otevřeme, jestli by některé podmínky vyhlášky nešly upravit,“ řekl. Hlavním cílem vyhlášky podle něj bylo, aby centrum města vypadalo hezky.

„Záměr je dobrý, nechceme, aby jeden slunečník byl zelený, druhý červený a na každém jiná reklama. Na druhé straně nechceme dělat zbytečné problémy provozovatelům, protože si přejeme, aby náměstí žilo,“ popsal postoj radnice Jura.

Památkář: Historické prostředí vyžaduje i péči o drobné detaily

Nové zásady pro předzahrádky město loni připravovalo několik měsíců. Přihlíželo přitom k podobným opatřením v dalších městech, jako jsou Praha, Brno, Poruba, Plzeň nebo Olomouc.

Už v dubnu radnice spustila informační kampaň a kromě toho obeslala všechny provozovatele předzahrádek na území městské památkové zóny s výzvou, aby se k návrhu vyjádřili, pokud mají nějaké námitky nebo pochybnosti. Nikdo se neozval.

„Historické prostředí vyžaduje nejen ochranu své struktury, jako jsou urbanistické založení, uliční síť nebo parcelace, ale i péči o drobný, zdánlivě nicotný detail. Právě ten mnohdy dokáže hluboce snížit vnímání historického prostředí,“ vysvětlil podstatu vyhlášky vedoucí oddělení památkové péče na prostějovském magistrátu Marek Perůtka.

Letošek město pokládá za testovací období, kdy provozovatelé mohou ještě žádat o výjimky, se striktním uplatňováním nových pravidel pak radnice počítá od ledna příštího roku.