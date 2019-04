Prostějov chystá architektonickou soutěž na přestavbu ostudného centra

Jisté je nyní pouze to, že kulturní a společenský dům zůstane stát. „Obnova centra je pro nás prioritou. Chtěl bych, abychom byli na jedné lodi se všemi zastupiteli a shodli se na tom, jak chceme prostor řešit, a zároveň dali možnost vyjádřit se všem občanům,“ prohlásil primátor František Jura.

„Od vynesení rozsudku v závěru ledna jsme se tím zabývali už čtyřikrát, což může napovědět, že vše bereme velmi vážně. Vedení města chce o využití celé lokality vést širokou debatu nejen na půdě zastupitelstva,“ dodal.

Pro opozici je to obrovská výhra. Dlouhé roky totiž upozorňovala na to, že smlouvy uzavřené s investorem jsou neplatné, a bojovala za zachování kulturního domu. Petici proti bourání podepsalo téměř 2 500 obyvatel. A nyní jí radnice dala za pravdu.

„Jsem velmi rád, že jsme se po mnoha letech dobrali k výsledku, že kulturní dům zůstane stát. Nyní se nám naskýtá možnost celý prostor otevřít a uchopit ho v kontextu,“ řekl opoziční zastupitel Jan Navrátil.

„Nesmíme to ukvapit a je nezbytné vyvolat širokou diskusi, aby z toho nakonec nevyšly jen tři škatule, jako jsou kulturní dům, parkovací dům a tržnice. Jsme připraveni diskutovat o zadání architektonické soutěže,“ doplnil. Už nyní podle něj existuje spousta nápadů, jak by centrum mohlo vypadat.

„Mluvili jsme o různých propojeních s tržnicí a variantách tržnice nebo o parkovacím domě, který by mohl být jen dvoupatrový. Moc by se mi také líbilo částečné otevření Mlýnského náhonu. Tím pádem by centrum získalo nábřeží a mohlo by vzniknout zajímavé přemostění,“ přibližuje Navrátil.

Soud nakonec velké plány zrušil kvůli změnám smluv

Část centra Prostějova za kostelem Povýšení svatého Kříže je velkou ostudou města už dlouhé roky. Plocha pustne, stojí zde odpudivá tržnice a chátrající kulturní a společenský dům. Soutěž na přestavbu celé lokality před deseti lety vyhrála soukromá firma s nápadem na obchodní galerii za miliardu, ale stavět nezačala. Nedávno soud smlouvy s investorem zrušil.

Náměstek primátora odpovědný za investice Jiří Rozehnal potvrdil, že město v současnosti pracuje na zadání architektonické soutěže, která by lokalitu řešila komplexně. Před vyhlášením chce návrh zadání projednat se všemi kluby v zastupitelstvu a s veřejností.

Kulturní a společenský dům se dočká opravy, kterou chce radnice zahájit už na jaře příštího roku, samotnou architektonickou soutěž hodlá vyhlásit už v květnu.

„Centrum bylo mnoho let blokované uzavřenými smlouvami, až nyní má město uvolněné ruce. Tak, jak to tam vypadá teď, není v souladu s vizí 21. století,“ podotkl Rozehnal.

Smlouvy s investorem o přestavbě centra v roce 2010 prosadila koalice ODS a ČSSD, která také navrhla jejich změny, kvůli kterým je soud nakonec zrušil. Do poslední chvíle smlouvy podporoval například náměstek Jiří Pospíšil z hnutí Pévéčko, jenž byl dříve v ODS.

Stavba nového kulturního domu by se prodražila

Rekonstrukce kulturního domu přijde podle prvních odhadů na téměř 200 milionů, stavba parkovacího domu pro 300 aut spolkne dalších asi 80 milionů a nová tržnice by mohla stát asi 15 milionů korun.

Ještě před měsícem si přitom vedení radnice vůbec nebylo jisté, zda budovu, kde se pořádají zejména plesy nebo velké koncerty, nechá stát.

„Snažíme se vracet život do centra města, máme krásné náměstí se spoustou obchůdků a nepotřebujeme tady další obchodní centrum. Kupní síla v Prostějově není tak velká,“ vysvětlil náměstek Rozehnal.

„Potřebujeme naopak kulturní a společenský dům, který bude zajišťovat akce pro občany, koncerty, sportovní akce nebo výstavy, aby se lidé měli kde bavit. Chceme vybudovat moderní multifunkční prostor. Kdybychom dům zbourali a stavěli nový, náklady budou dvakrát až třikrát vyšší,“ dodal.

Kulturní dům funguje od roku 1989 a v posledních deseti letech ho město kvůli smlouvám s investorem neopravovalo.