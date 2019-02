Prostějov po krachu proměny centra váhá, zda kulturní dům opraví, či zbourá

Kulturní a společenské centrum v samotném středu Prostějova si oblíbily tisíce lidí, jde o největší sál ve městě, kde se konají nejrůznější společenské akce, taneční, plesy nebo koncerty hvězd.

Posledních deset let se však radnice starala jen o nejnutnější údržbu, protože nebylo jasné, jak dopadne plánovaná přestavba celého centra města a zda dům nepůjde k zemi. Smlouvy o největší investici v novodobých dějinách Prostějova za miliardu však nedávno zrušil Krajský soud v Brně.

Na jednom z posledních jednání městského zastupitelstva přitom šéf Domovní správy Prostějov Vladimír Průša na dotazy opozice přiznal, že stav objektu je ubohý.

„Několik let je společenský dům předmětem soudních sporů, takže město rozhodlo, že se tam budou řešit jen nejnutnější záležitosti. Nedávno se uvnitř konala kontrola hasičského záchranného sboru, který chce několikaleté provizorium a různé výjimky s konečnou platností řešit. Je pravda, že kontrola zjistila spoustu věcí, které neodpovídají současné legislativě,“ uvedl Průša.

Rozhodnutí nejde vzhledem ke stavu budovy dlouho odkládat

Průša hned od Nového roku všechny problémy začal řešit s projektantem a odborníkem na požární ochranu.

„Odstranění nedostatků, které hasiči při kontrole zjistili, bude však hodně finančně náročné,“ podotkl šéf Domovní správy.

Vzhledem k připomínkám hasičů tak prostějovská radnice nemůže rozhodnutí o opravách moc dlouho odkládat.

„Město má konečně po deseti letech v ruce jasné rozhodnutí. Samozřejmě bychom chtěli vybudovat novou tržnici nebo zřídit parkovací dům. Teď máme otevřené dveře a město může řešit osud centra podle svého uvážení,“ řekl primátor Prostějova František Jura.

Jeden z jeho náměstků nedávno společenský dům prošel od sklepa až po půdu a podle něho je technický stav celé budovy katastrofální.

„Rozhodnutí, jestli budeme dům rekonstruovat, nebo ho zdemolujeme, bude složité. Jedná se o věc, která se týká všech občanů města. Musíme ji důkladně prokonzultovat se všemi předsedy zastupitelských klubů. Já samozřejmě nějakou představu mám, ale přednesu ji předsedům klubů. Říkat teď, co s kulturním domem bude, je hodně předčasné,“ dodal Jura.

Zachování sálu podpořila i petice

Opozice je jednoznačně pro zachování sálu v centru města. „Rozsudkem se městu rozvázaly ruce a mělo by se postarat o svůj majetek, který byl blokovaný. Mělo by samozřejmě kulturní centrum zrekonstruovat a vrátit ho do 21. století. Deset let se jen lavírovalo a nic se nedělo,“ prohlásil jeden z hlavních kritiků smlouvy s investorem, opoziční zastupitel Aleš Matyášek.

Za zachování kulturního centra dlouhé roky bojuje rovněž další člen prostějovské opozice a zastupitel Jan Navrátil. Připomněl, že petici proti bourání sálu v minulosti podepsaly téměř dva a půl tisíce lidí.

„Když se petice projednávala poprvé, vedení města tvrdilo, že jí nelze vyhovět, kvůli smlouvě s investorem. To nyní pominulo, takže se k petici vrátíme na nejbližším zasedání zastupitelstva,“ popsal svou strategii Navrátil.

Podle něj je umístění kulturního a společenského centra ve středu města logické.

„Od toho je centrum města centrem dosažitelným pro všechny. Demolice a stavba nové budovy by byla určitě dražší než oprava stávajícího objektu,“ argumentuje.

Sál pro pět set lidí uprostřed města přitom byl i jednou z podmínek původního výběrového řízení, které radnice před lety vypsala. Vzhledem k tomu, že po ukončeném výběrovém řízení a určení vítěze město začalo podmínky měnit s tím, že si sál postaví samo, soud smlouvy s investorem po letech tahanic před pár dny zrušil.