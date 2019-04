Dluh haly sportovní bosse zaplatí kromě tenisového klubu i kraj a město

„Mám v hlavě nějaké řešení,“ odpovídal zhruba před měsícem hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO) na otázku, jak bude spolek Prostějov olympijský, jehož je kraj členem, řešit třiadvacetimilionový dluh vůči prostějovskému tenisovému klubu.

Řešení, které Okleštěk tento týden představil, počítá s tím, že většina peněz půjde z veřejných rozpočtů.

„Náklady se rozdělí takto: sedm milionů zaplatí formou mimořádného členského příspěvku Olomoucký kraj, šest milionů město Prostějov a šest milionů tenisový klub,“ uvedl Okleštěk.

Zbytek podle něj spolek zaplatil už dříve ze svých peněz. „Čtyři miliony byly uhrazeny loni v dubnu, z tehdy disponibilních prostředků spolku,“ uvedl hejtman.

Prostějovský primátor a krajský radní František Jura (ANO) uvedl, že rada města se s tímto návrhem ztotožnila.

„Navýšíme náš členský příspěvek o částku šesti milionů, abychom zaplatili dluh,“ potvrdil Jura. Se současným řešením souhlasí podle svého mluvčího i předseda správní rady tenisového klubu Miroslav Černošek.

Na půjčku 23 milionů je jen ústní dohoda hejtmana s bossem

Původní půjčka 23 milionů pochází právě od Černoškova tenisového klubu. Na ústní dohodu ji před dvěma lety v dubnu uzavřeli Černošek s Oklešťkem. Jak zároveň dříve upozornila MF DNES, tenisový klub sám takové peníze neměl a musel si je půjčit. Dodnes není jasné, kdo je tedy konečným věřitelem.

Peníze měly sloužit ke spolufinancování haly Národního sportovního centra v Prostějově. Její výstavba nakonec přišla na 143 milionů korun: 110 milionů poslalo ministerstvo školství, 13 milionů původně zainvestoval kraj a zbytek platil spolek z půjčky.

Důvod, proč se nyní vedení spolku rozhodlo pro navrhovanou formu vyrovnání, souvisí podle Oklešťka s tím, že nechtěli zpoplatňovat hodiny pro školy, které halu využívají. Podle původních prohlášení se totiž počítalo s tím, že dluh spolek splatí, až bude vypořádána dotace z ministerstva školství a hala začne vydělávat.

Jenomže při současném nastavení není jisté, zda by sportovní centrum zisk generovalo.

„Abychom nemuseli zpoplatňovat hodiny, které jsou města, kraje nebo soukromého subjektu, tak jsme rozhodli pro tuto variantu,“ říká Okleštěk.

Roční náklady na provoz haly jsou 7,5 milionu, přičemž pět milionů by měly hradit sportovní svazy. Zbývajících 2,5 milionu kraj, Prostějov a Černoškův klub. Kraj přitom platí 1,3 milionu ročně, zatímco Prostějov a tenisový klub pouze po 600 tisících. Hejtmanství to vysvětluje tím, že výše příspěvku vychází z využití haly nad rámec využití sportovními kluby.

Látá se to, jak se dá, zní z opozice. TI mluví o praktikách mafie

Prakticky téměř od počátku byla směrem k celému projektu skeptická opozice v Prostějově i na kraji. O schválení mimořádných příspěvků budou přitom na konci dubna rozhodovat právě krajští a prostějovští zastupitelé.

„Nesouhlasím s tím, aby se touto formou řešily ústní půjčky. Od počátku tvrdím, že projekt je velmi rizikový vzhledem k tomu, že ani kraj, ani město nám nepředkládají relevantní podklady,“ tvrdí prostějovská opoziční zastupitelka Hana Naiclerová.

Upozorňuje také, že doposud neměla opozice žádné informace o tom, že spolek loni vrátil čtyři miliony.

„Členové spolku, kteří mají zastupovat město a kraj, tak nejen, že nemají vůdčí roli, ale nemají ani roli partnera,“ dodává.

Z dalších nákladů pro veřejné rozpočty nejsou nadšení ani někteří opozičníci v krajském zastupitelstvu.

„Celá kauza mi připomíná pohádku Jak pejsek s kočičkou dělali dort. Každý týden je všechno jinak, tu se přidají klobásky, tu med. Látá se to, jak se dá. Pevně doufám, že je to naposledy, co Národní sportovní centrum natahuje ruku směrem ke kraji,“ říká krajský opoziční zastupitel Radim Sršeň.

„Jsou to ukázkové mafiánské praktiky jako vystřižené z 90. let. Není normální půjčit si 23 milionů korun bez smlouvy a neznat ani původ peněz. A do toho si soukromé peníze půjčuje spolek založený veřejnoprávními subjekty,“ komentoval už dříve půjčku David Ondráčka z organizace Transparency International.