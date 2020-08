Lituju, že malou už nikdy neuvidím, řekla matka obžalovaná z ubodání dcery

Rozsudek nad třiadvacetiletou ženou vynese Krajský soud v Olomouci odpoledne. Obžaloba žádá pro obžalovanou 25 let vězení.

Žena u soudu nejprve odmítla vypovídat, dnes nakonec přednesla emotivní závěrečnou řeč.



„Strašně mě to mrzí a lituju toho, že malou už nikdy neuvidím. Znamenala pro mě vše na světě, nikdy bych jí neublížila, milovala jsem ji. Je mi strašně líto, že už tady není,“ uvedla u soudu.



„Nikdy v životě bych takovou věc neudělala, nejde mi do hlavy, že bych něco takového spáchala. Měla jsem pro ni nachystané na ráno věci do školky, měli jsme se stěhovat, měli jsme naplánovaný život. Nechápu, co se stalo,“ dodala.



Jak vyplynulo ze soudního líčení, žena si loni 14. srpna vzala v noci před tragédií dávku pervitinu a další ještě nad ránem. Pak podle spisu pod vlivem drogy brutálně zavraždila svou tříletou dceru a vyběhla z bytu.

Nejprve běhala po sklepě v domě, kde bydlela. Následně přeběhla do domu přes ulici. Na sobě měla pouze spodní prádlo, křičela, bouchala na dveře a nakonec se schovala ke vstupu na půdu, kde ji našli přivolaní policisté.

Ti poté začali hledat ženinu tříletou dceru. Nakonec ji našli v bytě, kde s matkou bydleli. Tělo dívenky bylo v pračce s horním plněním.

„Žena je obžalovaná, že po předchozím užití pervitinu napadla dítě údery pěstí, rdousila je rukama, škrtila elektrickým kabelem a bodala nůžkami. Dceři opakovaně zasadila desítky ran pěstí či tupým předmětem do oblasti těla a hlavy, rdousila ji rukama a poté jí obtočila elektrický kabel kolem krku, kterým ji silnou intenzitou škrtila. Následně ji nejméně šestnáctkrát bodla nůžkami,“ popsala již dříve okolnosti vraždy státní zástupkyně Alice Ondrášková.

Sáhla na mě ruka ďábla, řekla žena

Obhájce Karel Viktora v dlouhé závěrečné řeči zpochybnil věrohodnost některých svědků a práci jednoho ze znalců, který je podle něj zaujatý. Viktora zpochybnil také některé procesní úkony a rovněž zajištěné stopy podle něj nedokazují bez pochybností, že obžalovaná byla tím, kdo dítě zavraždil, neboť se v bytě pohyboval muž, se kterým si žena pervitin vzala.

„Nelze vyloučit, že upadla například po pádu či vlivem drogy do bezvědomí a když se vzbudila v prázdném bytě po mužově odchodu, dítě již bylo mrtvé. To u ní vyvolalo šok a vlivem drogy a ztráty paměti si mohla sama začít myslet, že čin spáchala. Vlivem toho pobíhala kolem a křičela, že udělala p**ovinu, z čehož je vyvozováno, že čin spáchala,“ uvedl mimo jiné.

Sama žena dnes uvedla, že co se týče drogy, souhlasila s jejím podáním, ale nevěděla, v jakém množství jí muž dávku dal. S drogami začala jako náctiletá, posléze je kvůli těhotenství užívat přestala.



„Nejde mi to do hlavy, cítila jsem stavy, které jsem nikdy předtím necítila,“ popsala.

„Dostala jsem strašný strach a chtěla utéct. Ztrácela jsem pojem o dění kolem sebe. Pak na mě sáhla nějaká chlupatá ruka satana a řekla mi, že už je čas, že půjdeme. Pak si pamatuju, až když jsem přišla k sobě v léčebně,“ citoval ženu na počátku procesu soudce.



„O malou jsem se celý život starala dobře a na drogy jsem ani nepomyslela. Až když mi umřela máma, tak jsem to psychicky nezvládala, a proto jsem vyhledala staré známé a začala jsem zase drogy užívat. Bylo to jen toho půl roku. Strašně lituju, že jsem s tím zase začala, že jsem radši nešla na nějakou léčbu nebo k terapeutovi,“ litovala dnes u soudu.



„Nevím, jestli se někdy vypořádám s tím, že malou už neuvidím, je to moc těžké. Milovala jsem ji a miluju ji doteď,“ dodala na závěr rozrušená žena.