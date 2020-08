Sáhla na mě ruka satana, řekla žena souzená za ubodání dcerky nůžkami

Žena nevypovídala ani na policii. Okolnosti činu popsala až letos v červenci po skončení vyšetřování. Mimo jiné uvedla, že pravidelně užívala pervitin a občas také marihuanu. V předvečer vraždy si doma se svým známým vzala pervitin a nad ránem si dala ještě jednu dávku.

„Začala jsem mít divné stavy. Dostala jsem strašný strach a chtěla utéct. Ztrácela jsem pojem o dění kolem sebe. Pak na mě sáhla nějaká chlupatá ruka satana a řekla mi, že už je čas, že půjdeme. Pak si pamatuju, až když jsem přišla k sobě v léčebně,“ popsala žena ve výpovědi, kterou dnes přečetl soudce ze spisu.

„Je mi strašně líto, co se stalo. Malou jsem milovala. Kdybych nebrala tolik léků, spáchala bych sebevraždu, už jsem se o to i pokusila. Nenacházím teď smysl života,“ uvedla.

Obžalovaná dosud nemá žádný záznam v rejstříku trestů a nebyla v posledních pěti letech prošetřována ani za přestupek. Byla nezaměstnaná a žila z dávek a alimentů.

S drogami začala jako náctiletá, posléze je kvůli těhotenství užívat přestala. Podle svých slov se k nim vrátila po rozchodu s přítelem

„Žena je obžalovaná, že po předchozím užití pervitinu napadla dítě údery pěstí, rdousila je rukama, škrtila elektrickým kabelem a bodala nůžkami. Dceři opakovaně zasadila desítky ran pěstí či tupým předmětem do oblasti těla a hlavy, rdousila ji rukama a poté jí obtočila elektrický kabel kolem krku, kterým ji silnou intenzitou škrtila. Následně ji nejméně šestnáctkrát bodla nůžkami,“ uvedla státní zástupkyně Alice Ondrášková.

Žena byla od krve a křičela něco o satanovi

Dívka zraněním na místě podlehla, bezprostřední příčinou smrti bylo vykrvácení, zejména kvůli poranění stěny komory srdeční.

Vražda se stala loni 14. srpna v přerovské Purkyňově ulici a policisté tam původně vyjížděli kvůli podezřelému chování ženy. Při řešení situace zjistili, že má dítě, a zamířili proto k ní domů. V bytě pak objevili mrtvou dcerku, která očividně zemřela násilně.



Na ženu po činu narazila ve sklepě jedna z dalších obyvatelek domu. „Byla špinavá, pravděpodobně od krve, celá zmatená a nafetovaná. Křičela něco o satanovi,“ popsala TV Prima sousedka Markéta Šmídová.



Pro vyšetřovatele i policisty, kteří na místě zasahovali, šlo podle šéfa krajské kriminálky Jana Lisického o jeden z nejhorších případů, jenž ve své kariéře zažili.



Znalci hodnotili mimo jiné příčetnost ženy, a to vzhledem k okolnostem činu. Podle znalců nebyla v osudný den pod vlivem alkoholu, kromě pervitinu u ní zjistili i požití léků. Vzhledem k tomu, že obětí bylo dítě mladší patnácti let, ženě hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Krajský soud v Olomouci bude případ projednávat do středy.