Ubodanou holčičku našli policisté za tričky v pračce, vypověděla příbuzná

Žena podle spisu nejprve běhala po sklepě domu, ve kterém bydlela. Poté přes ulici přeběhla k sousednímu domu.

„Bylo kolem deseti hodin, slyšela jsem z ulice nějaký křik. Myslela jsem, že někdo honí nějaké děvče. Viděla jsem ji pak vběhnout do našeho domu. Slyšela jsem, jak ta paní utíká po schodech, bouchala do dveří a snažila se dostat do bytů, aby jí někdo otevřel. Byla oblečená jen do spodního prádla,“ popsala u soudu svědkyně.



Žena podle ní utíkala po schodech nahoru, naříkala a křičela, ať jí lidé pomůžou. Vulgárně prý volala, že něco udělala a poté vběhla ke vchodu k půdě. „Pak bouchl žebřík u půdy. Zůstala tam sedět a naříkala. Bála jsem se, volali jsme policii,“ doplnila svědkyně.

Zmatenou ženu poté policisté odvedli a předali záchranné službě, obžalovaná se přitom podle svědkyně hodně bránila.

Policisté poté začali hledat ženinu tříletou dceru. Nakonec ji našli v pračce s horním plněním. „Dozvěděla jsem se, že holčičku hledají a že matku odvezli do psychiatrické léčebny. Pak jsem se dozvěděla, že ji našli. Byla za tričky v pračce,“ uvedla příbuzná zavražděné dívenky.

Příbuzní dítě často hlídali. O tom, že se matka dívky vrátila k pervitinu, prý nevěděli, žena jim to nepřiznala. „Slyšel jsem jen, že za života holčičky začala kouřit ‚trávu‘,“ uvedl příbuzný, který obžalovanou často finančně podporoval.

10. srpna 2020

Podle její tety se žena o dítě řádně starala, dva měsíce před tragédii jí však připadala už jiná. Byla prý pod vlivem nového přítele, který údajně užíval drogy. „Nikdy se mi nepřiznala, že by znovu začala užívat drogy, ale podle změny chování mi to tak vypadalo,“ uvedla teta, které se obžalovaná dnes u soudu emotivně omlouvala.

Soud bude pokračovat také ve středu, kdy by měly zaznít klíčové výpovědi znalců, kteří posuzovali příčetnost obžalované. Vypovídat by měl i její přítel, se kterým měla drogy v noci před tragédií užívat. Ženě hrozí až doživotí.

Sáhla na mě ruka satana, řekla obžalovaná

Vraždu kriminalisté označili za jeden z nejotřesnějších případů v kraji. Třiadvacetiletá žena podle obžalobydítěti nejprve zasadila desítky ran pěstí, poté dívenku rdousila rukama a škrtila kabelem, nakonec ji ubodala nůžkami.

Žena okolnosti činu popsala letos v červenci po skončení vyšetřování. Mimo jiné uvedla, že pravidelně užívala pervitin a občas také marihuanu. V předvečer vraždy si doma se svým známým vzala pervitin a nad ránem si dala ještě jednu dávku.

„Začala jsem mít divné stavy. Dostala jsem strašný strach a chtěla utéct. Ztrácela jsem pojem o dění kolem sebe. Pak na mě sáhla nějaká chlupatá ruka satana a řekla mi, že už je čas, že půjdeme. Pak si pamatuju, až když jsem přišla k sobě v léčebně,“ popsala žena ve své dřívější výpovědi, kterou v pondělí četl soudce ze spisu. Při hlavním líčení obžalovaná odmítla vypovídat.