Spory romských rodin v Přerově pokračují, muž v podmínce hrozil i nožem

Šestačtyřicetiletý muž podle policie začátkem února přišel před vchodové dveře domu v přerovské pasáži a začal na znepřátelenou rodinu vykřikovat, že její členy připraví o život a „všechny zlikviduje“. S vyhrožováním přestal až poté, co ho jeho syn odtáhl pryč.

O pár dní později pak v ulici Kratochvílova před vchodem do domu výhrůžky stejné rodině zopakoval a opětovně jí hrozil zabitím. Vše umocnil tím, že měl v ruce nůž a gestikuloval jím směrem k oknu bytu, kde rodina bydlí. Scénu opět ukončil až syn, který ho odvedl.

„V obou případech policisté muže následně předvedli na služebnu, kde provedli potřebné úkony včetně dechových zkoušek, které byly pozitivní. Po druhém zadržení skončil v cele, odkud byl eskortován k okresnímu soudu a soudce rozhodl o jeho vzetí přímo do výkonu trestu, kam byl vzápětí převezen,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Agresor totiž dostal na podzim podmíněný trest za potyčku v přerovské cukrárně na náměstí T. G. Masaryka v centru města. Událost společně s dalšími potyčkami znesvářených Romů tehdy mezi obyvateli města vyvolala vlnu rozhořčených reakcí.

16. července 2020

Vedení města tehdy čelilo kritice, že situaci řeší nedostatečně, řadě lidí se rovněž nelíbilo, že kromě úřadů a policie sjednávala pořádek a klid v ulicích i neoficiální autorita – král olašských Romů, k nimž obě rodiny patří.

Potyčky odsoudila i část samotných přerovských Romů

Ani intervence této komunitní nejvyšší autority ale nakonec nepomohla. K roztržkám docházelo dál.

„Ve slovních přestřelkách mezi jednotlivými členy rodin většinou figuroval právě šestačtyřicetiletý muž. Byly nicméně řešeny převážně jako přestupky proti občanskému soužití,“ nastínila Zajícová.

Nynější události už muži vynesly trestní stíhání za nebezpečné vyhrožování a výtržnictví, takže mu k předchozímu trestu mohou přibýt další až tři roky vězení.

Rozbuškou loňských potyček se stalo narození dítěte romskému páru, v němž otec a matka jsou ze znesvářených rodin, které nebyly jejich vztahu nakloněny. Podle zjištění MF DNES nicméně kořeny svárů sahají až do roku 2007, kdy se obě rodiny dostaly do sporu kvůli věnu.

Vyřizování účtů mezi olašskými rodinami odsoudila mimo jiné i část přerovských Romů.

„To, co udělali, už je přes čáru. Je to pro nás špatná vizitka, když se něco takového stane - navíc dvakrát po sobě. Distancujeme se od takového jednání, protože to vrhá špatné světlo i na nás ostatní,“ řekl loni v létě serveru Denik.cz jeden z nich Ivan Kandráč, který spolupracuje s neziskovou organizací a městem.