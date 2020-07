Rvačka v cukrárně i noční křik. V Přerově se vyhrotily spory mezi klany

První potyčka se odehrála v úterý odpoledne v cukrárně na náměstí T. G. Masaryka v centru Přerova a upoutala tak pozornost řady procházejících lidí, z nichž někteří si dění i natáčeli.

„Do pěti minut od oznámení dorazila na místo prvosledová hlídka policie a hned vzápětí za ní strážníci a další hlídky. Jejich přítomnost ovšem oba znesvářené klany opětovně rozvášnila a jejich členové se do sebe s velkým halasem pustili,“ popsal zástupce ředitele přerovské městské policie Miroslav Komínek.

Situaci podle něj zklidnil až zásah strážníků včetně použití slzného spreje, po kterém se obě strany oddělily. Událost si poté převzala policie, která dva účastníky zadržela a převezla na stanici.

„Došlo k napadení sedmačtyřicetiletého muže. Policisté zajistili šestačtyřicetiletého útočníka a jeho čtyřiadvacetiletého syna. Protože oba neuposlechli výzvy a kladli aktivní odpor, použili proti nim policisté donucovací prostředky v podobě hmatů a chvatů,“ shrnul policejní mluvčí František Kořínek.

Napadený i útočník byli s lehkými zraněními ošetřeni v nemocnici. Policisté zatím vše vyšetřují jako trestný čin výtržnictví, za který hrozí až tři roky vězení.

Obě strany dohodly příměří, vydrželo jen do večera

Klid ovšem v ulicích Přerova následně nenastal. Další výtržnosti se odehrály mezi znepřátelenými klany ve středu v noci v Bratrské ulici, kde pokřikování, házení věcí z oken a následné sjíždění aut městské i státní policie opět vyvolalo značnou pozornost.

„Díky včasnému zásahu se policistům podařilo zabránit fyzickému střetnutí dvou znesvářených skupin a udržet tak spor pouze ve verbální rovině. Nikdo nebyl zraněn, došlo ale k poničení několika aut zaparkovaných v ulici. Tuto událost policisté vyšetřují pro podezření z trestných činů poškození cizí věci a výtržnictví,“ shrnul Kořínek.

Podle veřejného prohlášení přerovského radního a náměstka hejtmana Petra Vrány došlo během středy k výtržnostem také na Žerotínově náměstí. Policie však na místě nezasahovala a podle zástupce ředitele městské policie hlídka strážníků pouze monitorovala dění během jednání obou klanů v tamní restauraci.

„Dokonce jsme byli informováni v tom duchu, že se podařilo obě strany usmířit, soudě podle večerních událostí to ale dlouho nevydrželo,“ nastínil Komínek.

Město v reakci na kritiku svolává veřejné slyšení

Dění vyvolalo kritické ohlasy především na sociálních sítích, kde část lidí volala po tvrdším zásahu ze strany policie i silnějším zapojení města v boji proti podobným událostem.

Pod palbu kritiky se dostal především primátor Petr Měřínský, který pochválil zásah policie a strážníků a současně zkritizoval zveličování dění v internetových diskuzích.

„Člověk by měl pocit, že Chicago ve 20. letech minulého století bylo proti Přerovu bezpečné místo. Nemyslím si to. Ani lidé, kteří incident z bezprostřední blízkosti pozorují, nevypadají na záznamu vystrašeně,“ uvedl mimo jiné.

„A k tomu spekulace diskutujících, co by bylo kdyby – kdyby měli zbraň, jsme všichni mrtví. A kdyby sebou měli vlak, tak jezdí vlakem po náměstí a kdyby měli atomovku, tak je pryč půl Moravy. Naštěstí si to všechno zapomněli doma,“ napsal dále.

Dnes se na základě kritických ohlasů k situaci vrátil. „Nikde netvrdím, že se v Přerově nic nestalo a že situace je v pořádku, ani incidenty nezlehčuji. Takovéto chování do civilizované společnosti prostě nepatří. Poukazoval jsem ale na to, že reakce na sociálních sítích nejsou vzhledem k povaze prvního incidentu adekvátní a že výkřiky na sociálních sítích nic nevyřeší,“ vzkázal.

Kromě toho poukázal na omezené možnosti města při řešení situace, a také oznámil, se jeho zástupci dnes odpoledne sejdou s představiteli bezpečnostních složek a vedením Olomouckého kraje.

Kromě toho chystá magistrát na středu 22. července v 16 hodin v sále Městského domu veřejné slyšení nazvané Bezpečnost a kriminalita v Přerově, kde se budou moci obyvatelé sejít s radními, zástupci městské i státní policie či krajskou koordinátorkou pro národnostní menšiny, a diskutovat s nimi o celé problematice.