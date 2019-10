Za hromadnou rvačku na náměstí v Kojetíně policie obvinila šest lidí

„V úterý 8. října zahájil policejní komisař trestní stíhání dvou mladistvých a čtyř zletilých osob. Ty jsou obviněny z trestných činů poškození cizí věci, výtržnictví a pokus o ublížení na zdraví, za což jim hrozí až tři roky vězení,“ uvedla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Vyšetřování podle ní nadále pokračuje, policie proto až do jeho skončení nezveřejní žádné bližší informace.

Rvačka se odehrála na Masarykově náměstí 7. června zhruba od půl deváté do devíti večer poté, co se vyhrotil spor dvou skupin místních Romů a pětice mužů kovovými tyčemi, sekerou a teleskopickým obuškem poničila stojící auto. Rozbili okna, urazili zpětná zrcátka, promáčkli dveře a rozbili přední a zadní světla.

Poté podle dostupných informací rváči napadli třicetiletého muže, kterého minimálně dvakrát udeřili kovovou tyčí do hlavy a zblízka na něj dvakrát vystřelili z plynové pistole. Zranění utrpěl i další o dva roky mladší muž.

Kromě toho agresoři ještě také uráželi obyvatele jednoho z domů na náměstí a vyhrožovali jim.

Potíže dělají pořád stejní lidé, jde o lichvu a drogy, říká starosta

Kojetínský starosta Leoš Ptáček v červnu popsal, že se potyčky účastnilo zhruba dvacet lidí, aktivně se ale zapojilo jen několik z nich.

„Byli to všechno romští obyvatelé. Jednoznačně to byl projev obrovské agrese, kdy jedna skupina stála proti druhé. Vzájemně si rozbíjeli auta, rvali se a podobně. Naštěstí nedošlo k žádným vážným zraněním. Bylo to ale extrémně nepříjemné pro všechny ostatní. Přímí svědci byli vyloženě otřeseni,“ vylíčil starosta.

„Není to bohužel poprvé, v říjnu se tu odehrálo napadení mezi téměř stejnými lidmi. Podle toho, co se proslýchá, tam jde o lichvu a drogy,“ dodal Ptáček.

Ten po potyčce zveřejnil na sociálních sítích velmi ostré veřejné prohlášení vůči romské menšině i celé společnosti, za které v diskusích sklidil od řady lidí pochvalné reakce, objevily se ale i kritické hlasy obviňující ho z rasismu či zneužívání situace k získání politické popularity.