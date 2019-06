Policie má podezřelé ze rvačky v Kojetíně, útočili i tyčemi a sekerou

Podle dosavadních zjištění vyšetřovatelů se spor dvou skupin vyhrotil a pětice mužů kovovými tyčemi, sekerou a teleskopickým obuškem poškodila stojící automobil.

„Na Škodě Octavia rozbili okna, urazili zpětná zrcátka, promáčkli dveře a rozbili přední a zadní světla. Poté napadli třicetiletého muže, kterého minimálně dvakrát udeřili kovovou tyčí do hlavy a zblízka na něj dvakrát vystřelili z plynové pistole. Zranění utrpěl i další o dva roky mladší muž,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Kromě zranění dvou lidí a škod na autě předběžně vyčíslených na 30 tisíc korun podle ní agresoři ještě také uráželi obyvatele jednoho z domů na náměstí a vyhrožovali jim.

Okolnosti události včetně toho, proč se do sebe opět skupiny pustily, policisté nadále vyšetřují. Použitou plynovou pistoli majiteli prozatím odebrali.

Čtveřici podezřelých ve věku od 16 do 37 let zatím hrozí trestní stíhání za výtržnictví, poškození cizí věci a pokus o těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

Podle kojetínského starosty Leoše Ptáčka se do potyčky zapojilo zhruba dvacet lidí.

„Byli to všechno romští obyvatelé. Jednoznačně to byl projev obrovské agrese, kdy jedna skupina stála proti druhé. Vzájemně si rozbíjeli auta, rvali se a podobně. Naštěstí nedošlo k žádným vážným zraněním. Bylo to ale extrémně nepříjemné pro všechny ostatní,“ vylíčil starosta, který se dnes kvůli události sejde s policií a zástupci Olomouckého kraje.