Při rvačce v centru Kojetína se střílelo. Rozbíjeli si auta, říká starosta

K incidentu došlo v pátek večer ve zhruba šestitisícovém Kojetíně na Masarykově náměstí. „Prověřujme napadení mezi dvěma početnými skupinami osob,“ uvádí policejní tisková mluvčí Jiřina Vybíhalová.



Podle kojetínského starosty Leoše Ptáčka se do potyčky zapojilo zhruba dvacet lidí. „Byli to všechno romští obyvatelé. Jednoznačně to byl projev obrovské agrese, kdy jedna skupina stála proti druhé. Vzájemně si rozbíjeli auta, rvali se a podobně. Naštěstí tam nedošlo k žádným vážným zraněním. Bylo to ale extrémně nepříjemné pro všechny ostatní,“ líčí starosta.

Na pondělí má kvůli hromadné rvačce naplánovanou schůzku s policisty a zástupci Olomouckého kraje. Podobný incident ale v Kojetíně nepamatuje.

Vybíhalová upřesňuje, že na náměstí byl zraněn jeden člověk. „Poté mělo dojít i ke střelbě z plynové pistole, při ní ale nikdo zraněn nebyl,“ dodává mluvčí.

Její kolegové nyní vyšetřují, a to kvůli podezření ze spáchání několika trestných činů. „Bližší informace, včetně zatím blíže neupřesněné výše škody na majetku, poskytneme až na základě dalšího prověřování,“ dodává Vybíhalová.