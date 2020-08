, aktualizováno

„Pár let se spolu jako rodiny nebudeme bavit, kdo si teď začne bitku, dostane dvě stě tisíc korun pokuty a bude jakoby v kriminálu dva roky. Nebude se moci s nikým z rodiny bavit, stýkat a bude vyloučen a žít úplně sám. Naše spory urovnal olašský král. Kdyby nám neuměl pomoci, nemohl by to být král, ne?“ vypráví Stewe Lakatoš, pětadvacetiletý mladík z Přerova, kterému se před pár měsíci narodila dcera Esperanza.