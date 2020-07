Nás byste na zákusek nezvali, vyčetli Přerované politikům kvůli Romům

Na veřejné slyšení v Městském domě přišlo několik stovek lidí. Mimo jiné jim vadilo, že město nechalo spory řešit olašským králem a zástupce rodin, které za potyčkami stojí, si představitelé města kvůli řešení konfliktu pozvali na jednání na radnici.

Část Přerovanů v bouřlivé diskusi namítala, že k řešení potyček na veřejnosti slouží zákony, které mají platit pro každého.

„Kdybychom to udělali my, na zákusek na město byste nás asi nepozvali, co?“ kritizoval jeden z přítomných.

Vedení města si za postupem stojí. „Je něco jiného, když se porvou dva lidé na zábavě, než kdy se znesváří dvě romské rodiny. Ta rodina má dvacet třicet členů a je těžké na ně preventivně zapůsobit. Pokud si se zástupci rodin promluvíme, může to zapůsobit i na zbylou část rodiny,“ uvedl radní Petr Vrána (ANO).

„Snažili jsme učinit maximální opatření tuto situaci řešit. Museli jsme jim dát jasně najevo, že jejich jednání je nepřijatelné a má trestněprávní účinky. Nemyslím si, že to bylo špatně. Bylo to řešení, které jsme považovali za nejlepší,“ uvedl primátor Petr Měřínský (ANO).

Podle Martina Crhy z odboru služby pořádkové policie krajské policie jsou v Přerově i nadále posíleny hlídky.

„Vzali jsme síly a prostředky, které se přesunuly do Přerova. Nejde však o dlouhodobé opatření, síly a prostředky mohou chybět jinde. Chystá se také zřízení oddělení hlídkové služby, které bude umístěno v prostorách nádraží,“ uvedl Crha.

Policie vyšetřuje sedm lidí, ale i komentáře z diskusí

Incidenty, které vyvolaly v Přerově velké emoce, se odehrály minulý týden. Šlo o spory v cukrárně u náměstí T. G. Masaryka a v Bratrské ulici, kde jedna skupina Romů házela po druhé v noci z oken věci a bylo poškozeno několik aut. V obou případech zasahovaly desítky policistů včetně těžkooděnců.

Podle přerovské policejní mluvčí Miluše Zajícové dosud nebyl nikdo obviněn, prověřováno je však sedm lidí.

„Na základě vlastních získaných poznatků se také zabýváme komentáři na sociálních sítích a v případě, že zjistíme jakékoliv protiprávní jednání, budeme postupovat a řešit je v souladu se zákonem,“ řekla mluvčí.

Vyřizování účtů mezi dvěma olašskými rodinami odsoudila i část samotných přerovských Romů.

„To, co udělali, už je přes čáru. Je to pro nás špatná vizitka, když se něco takového stane - navíc dvakrát po sobě. Distancujeme se od takového jednání, protože to vrhá špatné světlo i na nás ostatní,“ řekl před několika dny serveru Denik.cz jeden z přerovských Romů Ivan Kandráč, který spolupracuje s neziskovou organizací a městem.

„Bojíme se toho, jak se bude situace dál vyvíjet - nechceme žádné nepokoje. Není to jen můj názor, ale i ostatních, kteří se na mě obracejí,“ dodal.