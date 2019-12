Řidiči u Přerova poprvé vjeli na nový úsek D1, otevření provázela skepse

Otvírání nového kusu dálnice se neslo chvílemi téměř až v trudomyslném duchu.

„Otevíráme 14 kilometrů nové dálnice. Ale ptám se: Je co slavit, nebo není? Velmi rád bych tady v co nejkratší době znovu, abychom zahájili úsek Přerov – Říkovice. Myslím si, že tam bude důvod slavit,“ řekl například ministr dopravy Vladimír Kremlík a dodal, že z jeho pohledu trvala výstavba předposlední části dálnice příliš dlouho a přál by si, aby se taková situace neopakovala.

„Má to určitou pachuť hořkosti. Hořkosti v tom, jakým způsobem je výstavba této dálnice prezentována. Že dochází ke zpoždění, že končí v polích. Ovšem ta stavba byla komplikovaná od počátku svých příprav,“ pronesl posléze generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Negativně se vyjádřil i přerovský primátor Petr Měřínský, podle kterého je možné, že se nyní dopravní situace v Přerově spíše zhorší.

„Zlepšení přijde až s dokončením úseku Přerov - Říkovice,“ zhodnotil Měřínský.

Stavba posledního chybějícího úseku dálnice je ale zatím stále v nedohlednu. ŘSD sice nedávno získalo jedno z klíčových razítek, ekologická organizace Děti Země ovšem vzápětí potvrdila, že se chystá rozhodnutí napadnout odvoláním.

„Znovu budeme bojovat v rámci odvolacích procesů a čekat v beznaději, jestli odvolací orgány či případné soudy územní rozhodnutí potvrdí. A stejný proces nás čeká u stavebního povolení. V tuto chvíli tak nejsme schopní predikovat, kdy budeme schopni stavbu zahájit,“ konstatoval Mátl.

Řidiči tak zřejmě budou muset delší dobu počítat s tím, že je na nynějším konci dálnice u Přerova čeká nutnost před exitem zpomalit až na 40 kilometrů v hodině a následně budou muset projet křižovatkou řízenou semaforem.

Podívejte se na neobvyklý konec dálnice natočený ještě před jejím otevřením: