VIDEO: Dálnice bude u Přerova končit čtyřicítkou, za ní čeká řidiče semafor

Provizorium na sjezdu v Přerově si vyžádal fakt, že stejně jako navazující a poslední část D1 směrem na Dluhonice a do Říkovic se oproti původním plánům ještě nezačala stavět ani mimoúrovňová dálniční křižovatka.

„Stavby na sebe kvůli prodlevám bohužel nenavazují tak plynule, jak se předpokládalo. Původně měl být souběžně ve výstavbě i úsek Přerov - Říkovice, řidiči by tak sjížděli asi o 800 metrů dál na mimoúrovňové křižovatce,“ popsal vedoucí úseku výstavby dálnic brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Tomáš Hrdý.

„Protože však stavba stále ještě nebyla zahájena, musíme pro sjezd u Přerova využít cestu, která bude později určená jen vozidlům údržby,“ dodal.

Všechna přijíždějící auta tak čeká u Přerova seřazení do jednoho pruhu a postupné snižování maximální rychlosti až na čtyřicet kilometrů v hodině, ve které budou dálnici opouštět sjezdem, na jehož začátku je poměrně ostrá zatáčka. Ten pak končí u místního autosalonu, kde téměř kolmo kříží frekventovanou silnici I/55.

Na výběr byl semafor, nebo úplně nová křižovatka

Dopravu tam proto bude řídit semafor, kvůli kterému budou muset občas zastavovat i auta přijíždějící od Olomouce a Přerova, která na dálnici nemíří.

„Semafor bude dávkovat proudy aut z jednotlivých směrů. Nebezpečné to být nemůže, protože jinak by takové opatření neprošlo schválením řady úřadů,“ podotkl přerovský radní Tomáš Navrátil, který má na starosti dopravu.

Pokud by nezvolilo semafor, muselo by ŘSD podle Hrdého nechat na místě postavit rovnou novou křižovatku. Jak však dodal – semaforu se budou moci vyhnout ti řidiči, kteří od Přerova a Olomouce nepojedou rovně přes nově vybudovaný most, ale využijí starší „esíčko“, které ve směru od Olomouce končí až za semaforem.

Jeho nastavení je ŘSD připraveno upravit podle aktuálního stavu. „Předpokládáme, že po vyhodnocení provozu budeme na semaforu upravovat jednotlivé intervaly tak, aby odjezd z dálnice i příjezdy aut od Přerova a z Olomouce byly co nejplynulejší,“ doplnil Hrdý.

Velký nárůst počtu aut přijíždějících do Přerova s otevřením dálnice odborníci nečekají. Do města už nyní kvůli stavbě mimoúrovňového křížení s železnicí nesmí jezdit tranzitní nákladní auta, přičemž toto omezení bude platit i během navazující stavby vnitřního průtahu městem.

ŘSD bude možná úmyslně „mást“ navigace

Zamezit zahlcení Přerova auty se snaží i ŘSD. „S ohledem na neexistující poslední navazující úsek jsme na dálnicích upravili značení, některé se naopak nemění. To znamená, že od Ostravy bude doprava mířící na Prahu a Brno stále naváděna po dálnicích D35 a D46, doprava z Brna na Ostravu pak nebude směrována na Kroměříž a Přerov,“ popsal již dříve ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.

Podnik chce například také zasáhnout do navigací. „Jelikož jsme poskytovateli dat, můžeme řidiče upozorňovat třeba na permanentní zpoždění u Přerova,“ upřesnil Fiala.

Vedoucí výstavby Hrdý počítá, že auta, která z Lipníka do Přerova po nové dálnici skutečně přijedou, budou tatáž jako vozidla jezdící dosud po silnici první třídy přes Osek nad Bečvou.

„Nepřivádíme do města nová auta, ale řidiči mají s novým úsekem dálnice na výběr dvě trasy. My doufáme, že pokud častěji zvolí dálnici, uleví se tím hlavně Oseku,“ poznamenal Hrdý.

Dálniční úsek z Lipníka nad Bečvou do Přerova se buduje od července 2015. Hotový měl být původně již loni v létě. Už před dvěma roky ale museli zástupci ŘSD přiznat zpoždění. Práce zpomalily přeložky nečekaného množství optických kabelů, později také sesuvy půdy.

Stavba posledních 11 kilometrů D1 mezi Přerovem a Říkovicemi nedávno získala územní rozhodnutí. Ke stavebnímu povolení je však ještě daleko - ekologické organizace, které nesouhlasí s navrženou trasou, totiž chystají odvolání.