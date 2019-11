Poslední úsek D1 získal klíčové razítko, Děti Země už ale chystají odvolání

„Rozhodnutím stavebního úřadu jsme velmi potěšeni, ale mně osobně kazí radost očekávání vycházející z mých zkušeností. Myslím si, že nás čeká další střet s ekologickými aktivisty,“ předpověděl David Fiala, ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), který má dostavbu D1 u Přerova na starosti.

Jeho očekávání se potvrdilo. „V každém případě podáme odvolání, ve kterém budeme namítat, že se v procesu EIA (posouzení vlivu na životní prostředí - pozn. red.) neposoudily varianty v koridoru mezi Dluhonicemi a Přerovem tak, aby trasa vedla co nejdál od Dluhonic,“ uvedl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Právě na popud Dětí Země a ekologické organizace Voda z Tetčic se spis k dostavbě jedenáctikilometrového úseku v létě 2018 stěhoval z Přerova do Olomouce. Krajský úřad totiž uznal námitku ekologů, že úředníci přerovského stavebního úřadu jsou v otázce dostavby dálnice podjatí. Stavební odbor olomouckého magistrátu se tímto podezřením nezabýval.

„S dokumentací jsme v podstatě začali odznova,“ vysvětlila šéfka stavebního úřadu Eva Hyravá, proč projekt ležel na stolech jejích podřízených půldruhého roku.

Svým rozhodnutím stavební úřad povolil například novou podobu mimoúrovňové dálniční křižovatky v Přerově-Předmostí. Navrženou trasu, která vede okrajem Dluhonic, ale potvrdil.

Dluhonice už stavbu neblokují výměnou za splnění požadavků

Ekologové paradoxně usilují o změnu trasy v době, kdy se většina Dluhonických výměnou za slíbené kompenzace smířila s variantou, že dálnice ukrojí kus této městské čtvrti.

„Jsme si vědomi toho, že kdyby se trasa měla měnit, tak to přivodí vážné problémy - stavba by se zdržela nejméně o pět let. I my nyní trpíme tím, jak zoufalá je doprava v Přerově. Když už je dálnice natolik rozpracovaná, měla by se co nejrychleji dostavět,“ tvrdí předseda komise místní části Dluhonice Oldřich Boráň.

Obyvatelé Dluhonic, kteří stavbu léta bojkotovali, nakonec kývli na nabídku premiéra Andreje Babiše a sepsali investice, kterými by chtěli svůj souhlas kompenzovat. Přerovská radnice, Olomoucký kraj a ministerstvo dopravy nyní řeší, které, kdo a z čeho zaplatí.

„Vše je myslím na dobré cestě,“ tvrdí primátor Přerova Petr Měřínský.

Zástupci Dětí Země jsou ale přesvědčení, že propojovací úsek D1 musí projít novým procesem EIA. Tomu se D1 u Přerova vyhnula poté, co ji ministerstvo dopravy v roce 2016 zařadilo mezi prioritní stavby, u kterých nebylo potřeba opakovat EIA kvůli propadlým posudkům, jež přestala uznávat Evropská unie. U další asi stovky rozpracovaných staveb se celý proces zopakovat musel.

Limit pro zahájení výstavby posledního úseku páteřní české autostrády ale není nekonečný - platnost výjimky vyprší s koncem roku 2021.

„Nová EIA měla proběhnout u všech staveb, protože původní proces podle zákona z roku 1992 nebyl v souladu s příslušnou směrnicí. Nový proces EIA to měl nahradit,“ je ovšem přesvědčený šéf Dětí Země Patrik.

Nová EIA se dá prosadit soudní cestou, upozorňují ekologové

Ekologové jsou motivovaní nedávným úspěchem v podobné záležitosti na dálnici D8 přes České středohoří. Nové posouzení vlivu stavby na životní prostředí tam soudní cestou vymohli na zhruba pětikilometrový a již tři roky zprovozněný úsek mezi Lovosicemi a Řehlovicemi.

„Nový proces EIA se dá takto prosadit navzdory tomu, že je stát nečinný,“ podotkl Patrik.

Děti Země trvají na tom, že trasu dálnice lze vést o 150 až 200 metrů dál od zástavby v Dluhonicích a blíž k centru Přerova. Posunutí v délce jednoho kilometru by umožnilo zachovat dluhonické sportoviště, ale hlavně domy, které stojí dálnici v cestě a čeká je demolice.

Znázornění úpravy trasy posledního úseku dálnice D1 u Přerova. Pro zvětšení klikněte.

ŘSD novou trasu nepřipouští. „Úprava by představovala nové geotechnické průzkumy i projednávání. K dokumentaci se vyjadřuje skoro 50 úřadů. Už jen průzkumy by trvaly nejméně rok. Věřím, že z pohledu času bude jednodušší dálnici vysoudit než přetrasovat,“ reagoval již dříve ředitel Fiala.

Dnes počítá s tím, že úřady, případně soudy nakonec dají za pravdu původnímu projektu a státní podnik v průběhu příštího roku požádá o stavební povolení.

„Je stále reálné, že do konce roku 2021 začneme poslední úsek D1 stavět,“ doplnil Fiala.