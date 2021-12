Praktici už očkují třetinu vakcín, část také zkouší přemlouvat neočkované

„Za posledních sedm dní praktici v kraji naočkovali 9 095 lidí,“ sdělila včera zástupkyně Sdružení praktických lékařů ČR za Olomoucký kraj Jarmila Ševčíková.

Hlavním důvodem současného navyšování je podle krajské koordinátorky očkování Jarmily Kohoutové snazší přístup k vakcínám.

„Od konce listopadu si je lékaři objednávají sami. A mají k dispozici i vakcíny Pfizer, o které je velký zájem. Místo do očkovacích center si tak lidé chodí pro posilovací dávku k praktikovi,“ uvedla Kohoutová.

To potvrzuje i Ševčíková: „Strašně moc to pomohlo. Předtím byl Pfizer jen v očkovacích centrech, lidé se po něm ale hodně ptali, protože je to nejznámější vakcína.“

Zájemci o očkování oceňují rovněž pružnější přístup. „Čekal jsem hrozně dlouho na e-mail pro registraci do centra, a když konečně přišel, tak jsem měl na výběr jen jeden termín, kdy jsem zrovna nemohl. Než čekat na další kód, tak jsem šel radši k obvoďákovi, který měl volno hned druhý den,“ shrnul svou zkušenost například Jan Prokop.

Praktici museli řešit i očkování proti chřipce

Jsou ale i další důvody, proč se očkování u praktiků nastartovalo až v posledních dvou týdnech.

„Nejprve bylo třeba v říjnu a listopadu přeočkovat lidi proti chřipce, navíc byla na praktiky vyvíjena extrémní zátěž kvůli dalším nemocem, jako jsou pásové opary či neštovice,“ nastínila Ševčíková. Na očkování tak přišel čas až potom.

Nejvíce praktici v současnosti podávají třetí posilující dávku. K té se v kraji v pondělí 29. listopadu přihlásil dokonce rekordní počet lidí.

„Registrovalo se jich jedenáct tisíc, z toho deset a půl tisíce na posilující dávku. Což je síla, předtím se registrovala ani ne tisícovka lidí denně,“ přiblížila krajská koordinátorka očkování. Od pondělí mají totiž lidé od šedesáti let věku a chronicky nemocní po pěti měsících od dokončeného předchozího očkování nárok na třetí dávku.

Při přemlouvání čelí i agresivitě a nadávkám

Zato prvních dávek lékaři podávají málo. „Aplikuji hlavně třetí dávky. Z lidí, kteří mají o očkování zájem, naočkuji jen deset procent první dávkou,“ popsal třeba praktický lékař z Prostějova Tomáš Blechta.

Někteří praktici proto dokonce sami aktivně volají neočkovaným a snaží se je přemluvit.

„Dostali jsme seznamy od pojišťoven. Obvolávání a přemlouvání nám zabere hodně času, lidé jsou navíc agresivní a sprostí,“ vylíčila lékařka z Litovle Věra Katzerová.

Jiní lékaři k očkování přemlouvat nehodlají. „Pouze to doporučuju, nikoho nenutím. Je to každého věc, pokud se nechce naočkovat, tak to respektuju,“ řekl třeba praktický lékař z Přerova Radoslav Špalek.

Stejně to vidí i Eva Kaňová ze Šumperka: „Je to nad rámec našich sil. To bychom se zbláznili, kdybychom jim volali. I bez toho využíváme pracovní dobu na 150 procent.“

„Obvoďáci“ mají v péči 20 tisíc lidí s covidem

Podle praktiků jim už tak v souvislosti s koronavirovou pandemií mnohonásobně přibylo práce.

„Musíme psát žádanky na odběry, děláme je i sami, indikujeme protilátky, evidujeme izolace, vyšetřujeme, léčíme a řešíme pracovní neschopenky pro zaměstnance, kteří prodělali covid,“ shrnula Ševčíková a podotkla, že praktici z kraje mají aktuálně ve své péči kolem dvaceti tisíc nakažených.

„A k tomu máme i mimocovidové záležitosti, například posudky o držení zbraní nebo o zdravotní způsobilosti řízení u seniorů. Lidé mají také samozřejmě i jiné nemoci než jen covid,“ dodala.

S koronavirem podle ní přibyla lékařům extrémně nejen administrativní zátěž.

„Je to psychicky náročné. Neustále někdo telefonuje, pracujeme i deset hodin denně. K tomu navíc řešíme, že nám do čekáren chodí nakažení a bezohledně se dožadují okamžitého vyšetření, aniž by se předem objednali. Často ani nenosí respirátory,“ dodala lékařka.

Další očkovací centra nyní kraj neplánuje

Hejtman Josef Suchánek hodnotí vyšší zájem praktických lékařů o očkování kladně.

„Není to dost, ale jsem za stoupající trend rád. Očkování patří do těchto ordinací, ne do obchodních center a kulturáků,“ sdělil. Kraj už nedávno vyzval všechny praktiky, aby se do očkování zapojili.

Nyní je v regionu 14 očkovacích míst, dle Suchánka se v nejbližší době s otevřením dalších nepočítá.

„Posilujeme stávající místa, prodlužujeme i víkendové očkování a otevírací doby. Teď spoléháme na praktické lékaře, což se docela vyplácí,“ řekl.

Pomoci chtějí i zubaři či ambulantní specialisté. „Mohli by vypomáhat nemocnicím, což by umožnilo třeba přesunout část kapacit na očkování,“ dodal hejtman.

V kraji je teď naočkováno necelých 63 procent lidí starších dvanácti let. V přepočtu na všechny obyvatele je však proočkovanost v porovnání se zbytkem Česka nízká, nedosahuje ani 55 procent.