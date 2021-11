Zásoby krve se i kvůli covidu tenčí, nemocnice si přestávají vypomáhat

Podle primářky transfuzního oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc Dany Galuszkové dárci přestávají na odběry chodit mimo jiné kvůli pandemii koronaviru.

„Mnoho dárců je nemocných, a tak se omlouvají, že nemohou na odběr přijít. Také se nesmí darovat jeden až dva týdny po očkování proti covidu-19 i po prodělání této nemoci,“ říká.

Pokud má nemocnice nedostatek krve, musí odkládat plánované operace. Do tohoto stavu se ale zatím žádná v kraji nedostala.

„Kvůli nedostatku krve jsme zatím nemuseli omezovat zdravotní péči, ale prvním krokem by bylo omezení plánovaných operací u pacientů, pro které bychom neměli vhodnou krev,“ nastínila Galuszková.

Fakultní nemocnice musí proto zvažovat každou výpomoc s krví okolním zařízením. Dosud zásobovala nejen vlastní klinická pracoviště, ale také nemocnici v Hranicích, Jeseníku, Vsetíně a pomáhala také zdravotnickým zařízením v Prostějově, Přerově a Šternberku.

„Už jsme několik měsíců na spodní hranici normy. Nejsme proto schopni pomáhat ostatním nemocnicím v kraji. Telefonátů od nich ale máme hodně,“ podotkla Galuszková.

Za darování je den volna a daňové úlevy

Někteří lidé se nyní nemocnicím raději vyhýbají, protože je berou jako místo, kde by se mohli koronavirem nakazit. Podle lékařů je ale toto riziko nízké.

„Nemocnice přísně dodržují všechna hygienická pravidla, která eliminují rizika nákazy, a zároveň vyžadují dodržování všech bezpečnostních opatření,“ upozornil mluvčí sítě soukromých nemocnic Agel Adam Knesl.

Ubylo také prvodárců. Ti na transfuzní oddělení už nepřicházejí v takovém počtu jako před pandemií. Galuszková proto vybízí, aby se lidé prvního darování krve nebáli. Zákrok trvá deset minut a odebere se 450 mililitrů krve.

„Odebraný objem krve se v organismu nahradí během několika hodin,“ ujistila primářka. Dárci poté mají nárok na den placeného volna a daňové úlevy.

Prvodárci mohou na transfuzní oddělení ve fakultní nemocnici přijít bez objednání. Musí být starší osmnácti let, vážit více než padesát kilogramů a měli by být zdraví. S sebou stačí občanský průkaz a kartička pojištěnce. Před odběrem je důležité si hlídat stravu, večer před ním nejíst tučné jídlo a mléčné výrobky. Dárce ale nesmí hladovět a měl by dostatečně pít.

Pomáhá soutěž fakult i policejní tradice

Transfuzní oddělení v kraji pro dárce také chystají různé motivační náborové akce a spolupracují také se školami, magistráty nebo občanskými spolky.

Například Univerzitě Palackého v Olomouci již druhým rokem pořádají souboj fakult v darování krve. Minulý ročník vyhrála přírodovědecká fakulta. Do souboje se zapojilo přes dvě stě třicet studentů a zaměstnanců a za čtyři měsíce společně darovali sto devatenáct litrů krve.

„Více než polovina byla prvodárců a někteří stihli jít na odběr i dvakrát,“ řekl mluvčí univerzity Egon Havrlant.

Myšlenka souboje vznikla loni na schůzi studentského spolku. „Jako fakulta zdravotnických věd jsme chtěli nějakým způsobem podpořit transfuzní oddělení a napadlo nás to udělat formou soutěže a zároveň zapojit celou univerzitu,“ popsala vznik nápadu studentka fakulty Simona Konečná.

Darovat krev hromadně chodí i strážníci a policisté. Třeba na konci října šlo darovat krev 37 policistů a občanských zaměstnanců, mezi kterými byli i tři prvodárci.

„Je to již několikaletá tradice našich kolegů, kteří dvakrát ročně společně přijdou a podpoří dobrou věc, kterou neporušil ani loňský náročný rok. Věříme, že tato akce bude pokračovat i v následujících letech,“ uvedla policejní mluvčí Marta Vlachová.