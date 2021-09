Covidu se v jesenickém příhraničí nebojí, ukazuje velmi nízká proočkovanost

Vakcínu si lze v oblasti nechat podat ve dvou očkovacích centrech, jedno je v jesenické nemocnici, druhé na tamní poliklinice. A očkují i praktici.



„V nemocnici jsme od 1. ledna podali přes 15 tisíc dávek,“ informoval její mluvčí Adam Knesl. Zájem je však už nízký a nemocnice proto očkuje už jen jedenkrát týdně.

Předseda jesenické okresní pobočky České lékařské komory Robert Procházka, který se podílel na spuštění center a sám očkuje na poliklinice, vidí situaci na Jesenicku jako špatnou. „Nově se chce očkovat jen minimum lidí a nenechají se přesvědčit. Argumenty, byť sebepádnější, nezabírají,“ nastínil.

Podle Procházky hodně lidí věří různým dezinformacím a mají z očkování nepřiměřené obavy.

„Otázka je, co dál, když lidé nechodí. Ve hře je mobilní očkovací centrum, které by například objelo pohraniční obce, ale nevím. Efekt by byl minimální, navíc by zase blokovalo zdravotníky,“ pochybuje.

Kraj: Nic jsme nezanedbali

Proočkovanost ve vybraných ORP Obce s rozšířenou působností, kde je největší podíl obcí s pouze nízkou proočkovaností (naočkováno je méně než 56 procent obyvatel). Celorepublikově: Jablunkov (Moravskoslezský kraj): 11 obcí z 12 (92 %) Bystřice pod Hostýnem (Zlínský kraj): 11 z 14 (79 %) Třinec (Moravskoslezský kraj): 9 z 12 (75 %) Kaplice (Jihočeský kraj): 11 z 15 (73 %) Jeseník: 17 z 24 (71 %) Srovnání dalších ORP z Olomouckého kraje: Mohelnice: 6 z 14 (43 %) Přerov: 23 z 59 (39 %) Šumperk: 13 z 36 (36 %) Lipník n. Bečvou: 5 z 14 (36 %) Uničov: 3 z 10 (30 %) Hranice: 9 z 32 (28 %) Zábřeh: 7 z 28 (25 %) Litovel: 5 z 20 (25 %) Šternberk: 5 z 22 (23 %) Prostějov: 16 z 76 (21 %) Konice: 1 z 21 (5 %) Olomouc: 1 z 45 (2 %)

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Dalibor Horák si nemyslí, že by kraj na Jesenicku něco zanedbal.



„Jsou tam dvě místa schopná očkovat stovky lidí denně a vakcínu podávají i praktici. Myslím si, že Jesenicko je vzhledem k jeho nízké lidnatosti pokryto nadstandardně,“ míní Horák.

Za jediný nedostatek považuje to, že se nepodařilo jedno z center zřídit přímo v příhraničí.

„Byla varianta ve Zlatých Horách, ale nebylo tam možné zajistit sedmihodinový provoz, jak požadovala pojišťovna, takže to ztroskotalo. Tím, že jsou obě centra v Jeseníku, je přece jen snížena dostupnost pro úplný sever té oblasti,“ připouští.

Pomůže mobilní očkovací tým?

Ani Horák nicméně nevidí jako cestu k výraznějšímu zlepšení situace vyslání mobilního týmu.



„Zkušenosti z jiných odlehlejších oblastí republiky v tomto nejsou pozitivní,“ podotýká s tím, že je potřeba, aby vakcína byla běžně dostupná v ordinacích praktiků.

„Lidé by si měli zvyknout, že očkování proti covidu je běžnou součástí zdravotní péče,“ apeluje.

Koordinátorka: Pomoci by mohlo přesvědčování od starostů

Krajská koordinátorka očkování Jarmila Kohoutová vidí problém v odlehlosti menších obcí v pohraničí, kterých je na Jesenicku celá řada.



„Lidé se tam málo potkávají a nikam příliš nejezdí. Nemají tak obavu z nákazy, a tudíž ani necítí potřebu se očkovat,“ vysvětluje.

Právě v odlehlosti a z ní pramenícího odlišného způsobu života vidí nízkou ochotu k očkování i psycholog Lubomír Smékal.

„Je tam spousta malých vesniček, odkud to mají lidé daleko dokonce i do Jeseníku. Jsou víc uzavření ve svém prostoru a logicky mají menší obavu z nákazy,“ vysvětluje.

Aby měl mobilní tým efekt, musel by podle Kohoutové denně naočkovat aspoň dvacet až pětadvacet lidí.

„Jenže z jiných odlehlých míst v republice jsou zkušenosti, že za den mají výrazně méně naočkovaných. Potom však postrádá smysl vázat tam zdravotníky, kteří chybí v běžném provozu,“ sdělila Kohoutová, která by očekávala větší podporu od starostů, kteří mají v malých vesnicích větší slovo.

Lidi je potřeba přesvědčit

„Lidi je nutné přesvědčit , a když sdělovací prostředky a stát selhávají, tak by měli pomoci oni,“ míní očkovací koordinátorka.

Starostové jsou ale skeptičtí. Nevidí ani důvod, proč by měli obyvatele přesvědčovat.

„Očkování je dobrovolné a je to každého věc. Všichni vědí, proč by se měli nechat očkovat. Těžko bych v tom mohl něco víc udělat,“ pochybuje třeba starosta Bílé Vody Miroslav Kocián, jenž vidí jedinou cestu.

„Pokud stát chce, aby byla co největší proočkovanost, ať to nařídí povinně,“ konstatoval.