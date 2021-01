Exhejtman podle úřadu zneužil krajské noviny ke kampani, kraj dostal pokutu

Podle rozhodnutí úřadu došlo ke dvěma pochybením a obě souvisejí právě s propagací předchozího hejtmana Oklešťka. MF DNES získala informaci na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

„Úřad dospěl k závěru, že se Olomoucký kraj dopustil přestupku tím, že umožnil využití komunikačního média kraje, měsíčníku Olomouckého kraje Krajánek, k volební kampani,“ stojí v reakci úřadu na dotazy redakce.

Konkrétně úřadu vadí texty v zářijovém vydání – úvodník Slovo hejtmana, pod nímž je Okleštěk podepsán, a pak také zhruba půlstránkový rozhovor, opět s Oklešťkem jako respondentem.

V obou případech tak měl měsíc před krajskými volbami Okleštěk, jenž vedl kandidátku hnutí ANO, výrazný prostor v časopise, který je zdarma distribuován do všech schránek v Olomouckém kraji. Krajánka vydává Olomoucký kraj ve spolupráci s externí firmou.

V obou problematických textech Okleštěk zmiňuje úspěchy krajského vedení v uplynulých čtyřech letech. V rámci Slova hejtmana pak samotný text začíná informací o blížících se volbách, pokračuje pasáží o tom, že kraj nové vedení převzalo ve velkých problémech, a následuje popis toho, kolik věcí politici napravili.

Celý text uzavírá Okleštěk takto: „Všechny mé debaty s vámi (občany – pozn. redakce) měly totiž jasný výsledek – musíme myslet hlavně na naše děti a na jejich děti. Proto jsme připravili další plán, který zajistí, aby se v Olomouckém kraji žilo dobře nejen nám, ale i našim potomkům.“

Úřad kraji vytkl také „covidové PR“

Druhá výtka úřadu proti Olomouckému kraji míří na to, že umožnil využití oficiálního krajského webu krajpomaha.cz k Oklešťkově volební kampani. Web byl zřízen na jaře 2020 kvůli zveřejňování informací ohledně pandemie nemoci covid-19.

Na webu však kromě statistiky nakažených a praktických informací nalezli návštěvníci také odkaz na Oklešťkův facebookový profil.

„Tedy osobní profil hejtmana Olomouckého kraje a kandidáta politického hnutí ANO 2011 ve volbách do zastupitelstev krajů v roce 2020, v době volební kampaně (nejméně od 17. 4. 2020 do 1. 9. 2020),“ popisuje úřad.

Před vznikem webu krajpomaha.cz to byly právě Oklešťkovy profily na sociálních sítích, na kterých jako hejtman a šéf krizového štábu zveřejňoval podstatné informace. Profil přitom využívá i k běžné politické kampani.

Rozhodnutí úřadu zatím není pravomocné, jelikož proti němu kraj podal rozpor.

„Olomoucký kraj podal proti příkazu odpor, čímž byl příkaz zrušen. Řízení stále pokračuje, zatím nebylo pravomocně rozhodnuto,“ uvedla mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová. Ke konkrétním prohřeškům, které úřad klade kraji za vinu, se zatím nechtěla vyjadřovat.

Nechápu to, jde o tipy udavačů, říká exhejtman

Samotný Okleštěk se závěry úřadu nesouhlasí. „Mě moc mrzí, že Úřad pro dohled nad politickými stranami se těmito nesmyslnými tipy udavačů vůbec zabývá,“ uvedl exhejtman pro MF DNES.

„Rozhodnutí úřadu už pak nechápu vůbec. Tři a půl roku jsem psal úvodník do magazínu Krajánek, stejně tak jako loni v září před volbami – a najednou to vadí. Přitom to byl standardní text. Nebylo v něm nic závadného, žádné nabádání koho volit,“ tvrdí Okleštěk.

„To pak pojďme pokutovat všechny hejtmany a starosty, když před volbami napíšou obvyklý úvodník do obecních zpravodajů,“ dodal.

„Facebookové okno na webu krajpomaha.cz s mým profilem zde bylo zařazeno na dobu určitou, když jsem zde sděloval aktuální informace jako předseda krizového štábu. Tehdy byla doba velmi dramatická a ta informovanost občanů byla potřeba,“ sdělil k druhé výtce úřadu.

„Už v létě, tedy daleko před volbami, jsme tento můj profil nahradili informacemi z facebookového profilu pana Romana Prymuly,“ doplnil.