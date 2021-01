Po stížnosti vítěze výběrového řízení dostala Mohelnice pokutu 240 tisíc

Neobvyklé e-maily MF DNES má k dispozici e-mailovou komunikaci mezi projektantem Martinem Trtkem, jenž zpracoval nabídku do konkurzu pro firmu Prukon, a exúředníkem radnice Pavlem Němcem. Vyplývají z ní blízké vztahy obou mužů. Projektantovi Němec posílal i informace o nabídkách jiných uchazečů. „V příloze posílám rozpočty, které se během výběrka opravovaly na základě dotazů jednotlivých uchazečů. Zkus se na to podívat,“ psal. V jiné zprávě Trtek upozorňuje na chybu: „Tak jsem přišel na to, jak je to s těma rozpočtama. V nabídce ti chybí položkový rozpočet, který vzešel z dotazů v průběhu výběrka. Posílám v příloze od konkurence.“