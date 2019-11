Mohelnice odmítla čtvrtý odklad dokončení domova, firma stavbu stopla

Loni započatá přístavba mohelnického domova seniorů, kdy se jeho kapacita má zvýšit přestavbou sousední budovy bývalé mateřské školy na dvojnásobek, měla být podle původních plánů hotová už na jaře. Dokončení ale začalo nabírat zpoždění.

První odklad odsouhlasilo město v březnu, kdy se s firmou dohodlo na prodloužení termínu do konce května. V dubnu potom do konce června a v červnu do konce července. Novou žádost o odklad už ale radnice zamítla.

Dodavatelská firma Prukon následně práce zastavila, a protože se neshodla s radnicí na dalším postupu, odstoupila od smlouvy. Totéž vzápětí udělalo i město. Rozhodli o tom většinou hlasů mohelničtí radní.

„Stalo se tak poprvé v novodobé historii, kdy rada ukončila smlouvu kvůli neschopnosti dodavatele dokončit dílo v řádném termínu,“ sdělil starosta Mohelnice Pavel Kuba.

Tentokrát už k posunu termínu nebyl důvod, říká starosta

Zhotovitel podle něj opětovně zažádal o prodloužení termínu dokončení stavby, které podmiňoval uzavřením dodatku smlouvy bez penalizace.

„Vícepráce jsou u rekonstrukcí odůvodnitelné. Proto také město odsouhlasilo v dřívějších případech opakovaně posun dokončení stavby. Teď už ale nebyl důvod,“ objasnil Kuba.

„Radní jako správní hospodáři města a vědomi si svých povinností nemohli schválit další dodatek, který je podle vyjádření právní kanceláře neobhajitelný a s velkou pravděpodobností by přivodil trestní stíhání. Museli jsme rovněž vyčíslit penále ve výši pěti milionů korun, a to proto, že firma využívala jiné subdodavatele, než byli určeni ve smlouvě s městem,“ popsal starosta.

Tím, že firma práce na stavbě přerušila, navíc městu vznikla škoda, kterou po zhotoviteli chce vymáhat.

Firma: Na úpravě smlouvy jsme se s městem dohodli

Firma Prukon tvrdí, že od poloviny srpna opakovaně vyzývá město k jednání, aby bylo možné dílo včas dokončit.

„Došlo k prodlení z důvodu odlišné situace na stavbě oproti projektové dokumentaci, kvůli změnám požadovaným ze strany města i kvůli povětrnostním podmínkám či kvůli nutným technologickým pauzám,“ vysvětlil opakované prodlužování termínu generální ředitel Prukonu Marek Cícha.

Město podle něj odmítlo jakoukoli domluvu, která by umožnila změny reflektovat nejen v ceně díla, ale také v termínu dokončení.

„Na jednání se zástupci města 2. října jsme nabyli dojmu, že jsme dospěli k dohodě o úpravě smlouvy, a v souladu s tím jsme pokračovali v realizaci. Bohužel město tuto dohodu opakovaně porušilo, a byli jsme tak nuceni přerušit práce na stavbě a od smlouvy odstoupit,“ sdělil Cícha.

Pětimilionovou sankci považuje za protiprávní. „Naše společnost je ale stále připravena celou věc řešit dohodou, pokud město bude postupovat v souladu se smlouvou a dodržovat svoje závazky,“ řekl Cícha.

Někteří senioři už se nového bydlení nedožili

Podle mohelnického starosty je nyní potřeba udělat vše, aby se podařilo novou část domova co nejdříve otevřít.

„Vnitřek je téměř hotový, chybí revize, takže je na zvážení, jestli stavbu nepřevzít a zbývající práce nezajistit jinak. V tom případě by ale stavba ztratila záruky,“ řekl Kuba.

Také město podle něj pořád upřednostňuje dohodu. „Uvidíme, zda je ještě možná. Je ale možné, že celou záležitost bude muset rozhodnout soud,“ doplnil.

Na dokončení přístavby čekají i noví klienti domova. „Je nepříjemné, že služby, které měl domov pro seniory po dokončení přístavby nabídnout, stále nemohou být poskytovány a že kolem této stavby je tolik problémů. Na dokončení a předání budovy už netrpělivě čekáme,“ uvedl ředitel Domova pro seniory Mohelnice Karel Junek.

Podle něj se naštěstí nestalo, že by se někteří senioři kvůli odsouvání termínu dokončení dostali do problémů s bydlením.

„Bohužel se ale kvůli několikerým odkladům někteří už přijatí senioři nového bydlení nedožili,“ řekl Junek. I když ještě další část domova stále čeká na dokončení, zaměstnanci přijatí kvůli rozšíření služeb už pracují.

„Zapojili se do práce ve stávající části, která je stále v provozu, a po otevření nových prostor tak budou plynule pokračovat,“ doplnil.