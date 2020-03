Vítěz sám napadl zakázku kvůli komunikaci projektanta s městským úředníkem

Podezřelou a současně i bizarní dohru má kauza přístavby domova pro seniory v Mohelnici, kvůli které se spolu přou radnice a stavební firma Prukon.

Vyšlo totiž najevo, že jeden z úředníků městského úřadu si v souvislosti se zakázkou velmi nestandardně dopisoval s najatým projektantem firmy, a podle ředitele Prukonu dokonce došlo k manipulaci s dokumenty pro výběrové řízení.

Firma navíc na základě těchto okolností podala podnět k antimonopolnímu úřadu, v němž zpochybnila platnost vlastního vítězství v soutěži. Prukon upozornil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na podezřelou e-mailovou korespondenci mezi projektantem Martinem Trtkem a vedoucím oddělení investic radnice Pavlem Němcem.

„Z jejího obsahu jsme seznali, že v době hodnocení cenových nabídek a podpisu smlouvy zástupci města zjistili, že námi předaná nabídka obsahovala chyby. Po dotazu jednoho z uchazečů město doplnilo zadávací dokumentaci, projektant to ale nezaznamenal. Od nás tak odešla neaktualizovaná nabídka a v souladu se zákonem jsme měli být ze soutěže vyloučeni,“ shrnul šéf Prukonu Marek Cícha.

Podle něj z komunikace zachycené v Trtkově pracovním e-mailu vyplývá dohoda, že dojde k výměně příloh k dokumentaci. K tomu ovšem neměl od firmy zplnomocnění.

„Pokud by statutární zástupci naší společnosti byli informováni o těchto skutečnostech, nikdy bychom smlouvu nepodepsali,“ tvrdí Cícha.

Firma zastává názor, že někdo na radnici rozpečetil nabídku a změnil část obsahu. Z poskytnutých fotokopií také soudí, že podpisy statutárního zástupce na dokumentech byly zfalšovány.

„V nabídce ti chybí rozpočet. Posílám od konkurence“

Komunikace mezi Trtkem a Němcem, kterou má MF DNES k dispozici, je velmi nestandardní a vyplývají z ní blízké vztahy obou mužů. Němec, který měl městem současně povolenou živnost jako energetický specialista, dělal i několik auditů pro Prukon.

Projektantovi pak mimo jiné posílal informace o obsahu nabídek jiných uchazečů, a to nejen u zakázky na rozšíření domova pro seniory, ale i na přístavbu a rekonstrukci místního DDM.

„V příloze posílám rozpočty, které se během výběrka opravovaly na základě dotazů jednotlivých uchazečů. Zkus se na to podívat,“ psal například v jedné ze zpráv.

V jiné pak Trtek výslovně upozorňuje na chybu v dokumentaci:

„Tak jsem přišel na to, jak je to s těma rozpočtama. V nabídce ti chybí položkový rozpočet, který vzešel z dotazů v průběhu výběrka. Posílám v příloze od konkurence.“

Vrhá to špatné světlo na město, říká starosta

Němec už dal na radnici výpověď, podle něj to nicméně s kontroverzními e-maily nesouvisí. Kauzu považuje za uměle vytvořenou, neboť v oboru energetického poradenství podnikal už před nástupem na úřad, vše nahlásil zaměstnavateli a nedělal nic, co by bylo v rozporu s jeho prací na úřadě.

Odmítá také, že by Prukonu poskytl konkurenční nabídky či jiné výhody, které by způsobily městu škodu.

„K žádnému zvýhodnění ani dojít nemohlo, protože výběrové řízení včetně finální ceny provedla externí společnost. Je navíc s podivem, že stavební firma začíná zpochybňovat zakázku až po tak dlouhé době,“ dodal.

Starosta Mohelnice Pavel Kuba uvedl, že Němcovu výpověď přivítal.

„Jeho zvláštní korespondence s panem Trtkem byla nestandardní a hodně za hranou. Vrhá to špatné světlo na město. On sám podal výpověď, takže jsme se dohodli na ukončení pracovního poměru,“ řekl.

„Nezvyklou spolupráci s panem Trtkem však neuvedl jako důvod toho, proč chce skončit,“ dodal.

Současně si ale starosta nemyslí, že vše mohlo ovlivnit zakázky na dům dětí a mládeže a na přístavbu domova pro seniory za desítky milionů korun.

„Obě soutěže pro nás dělala specializovaná firma na zakázku. Neumím si představit, že by mohly být zmanipulované,“ tvrdí Kuba.

Sám Trtek se k celé záležitosti nechtěl vyjádřit. „Už delší dobu pro Prukon nepracuji a nechci to nijak komentovat,“ sdělil.

Zakázku jsme vůbec vyhrát neměli, napsala firma na ÚOHS

Podle Cíchy firma s projektantem už neprodloužila smlouvu kvůli zjištěným újmám na majetku i pověsti. Podala i trestní oznámení.

Prukon původně skončil v soutěži druhý, protože nabídl vyšší cenu než vítěz. Ten byl ale později vyloučen kvůli chybám v nabídce. Firma ale teď paradoxně sama zpochybnila získání zakázky u antimonopolního úřadu.

„Rozhodně jsme nezískali nějakou výhodu. ÚOHS by měl ale posoudit, zda město nemělo zadávací řízení zrušit nebo vyhlásit znovu. Kdyby se to stalo, naše firma by se už nepřihlásila, protože tou dobou jsme byli přihlášeni do jiných soutěží,“ vysvětlil Cícha.

Úřad potvrdil, že se záležitostí zabývá.

„Podnětem je napadán postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky,“ sdělila ředitelka kabinetu předsedy úřadu Jiřina Valešová.

Prukon domov pro seniory nakonec nedostavěl, po několika odkladech termínu totiž město kontrakt zrušilo a přístavbu nechalo dokončit jiné firmy. Obě strany se od té doby obviňují z porušení smluvních podmínek a rozhodnout zřejmě bude muset soud.