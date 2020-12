Jako krajští radní schválili projekt za 191 milionů, teď v něm sami pracují

Exnáměstek Hynek: Sám jsem se nenavrhoval Krajský exnáměstek hejtmana pro školství Ladislav Hynek je od 1. listopadu zaměstnaný spolkem, jehož je i předsedou. Pracuje na projektu, který před koncem ve funkci spoluvytvářel. Vy jste požádal o práci manažera, nebo vás oslovili lidé z projektu?

Bylo to takové všeobecné. Ti lidé mě znali jako náměstka. Věděli, že jsem pracovitý, že jsem schopný. Byť jsem do školství vklouzl jako nepedagog, tak nějaká důvěra, že s nimi spolupracovat můžu, tady byla. Mě zajímá, jak se bývalí radní ocitli jako zaměstnanci v projektu. Mám informace, že neproběhlo výběrové řízení.

To neproběhlo. Ani v minulosti. Ten spolek pozice, které byly nastaveny projektem, obsadil. Samozřejmě ve spolupráci s odbornou veřejností tak, aby to mělo tu vypovídací hodnotu. A kdo tedy rozhodoval, že vy tam budete zaměstnán?

Tak určitě složitá otázka pro mě... Určitě z historie za čtyři roky na té pozici, v rámci obsazování drobnějších manažerských postů, tak i v rámci toho odboru, tak jsem byl doporučen. Kdo konkrétně vás doporučil? Je to jednoduchá otázka.

No tak jednoduchá otázka to je, ale já nevím, kam mě tlačíte. Nikam. Já jen chci vědět, jak to proběhlo.

To, že chcete, to je váš problém, já vám na to neodpovím. Vy mě pořád někam tlačíte. Takže mi neřeknete, kdo navrhl bývalého náměstka pro školství, aby pracoval na projektu za 191 milionů?

Klidně tam napište, že spolek rozhodl i o mém angažování do tohoto pracovního procesu. A mám to napsat, protože to říkáte, nebo je to pravda?

Tak asi s těmi lidmi, se kterými držím spolek, tak asi pracujeme a komunikujeme. Tak jak to tedy proběhlo?

Tak to proběhlo. Čtyři roky jsem poctivě pracoval v rámci školství, jestli je to zpochybnitelné, že nejsem odborně zdatný. Dostal jsem důvěru od spolku, že tuto drobnou manažerskou pozici můžu vykonávat. A kdo ze spolku to navrhl? Spolek je entita a vy jste členem.

Ostatní členové. Sám jsem se nenavrhoval.