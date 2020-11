Kumulace funkcí přinese politikům v nové koalici i 190 tisíc měsíčně

Na dvou či více židlích aktuálně sedí hned několik nově zvolených členů vedení Olomouckého kraje.

Nejproblematičtější je situace u hejtmanova náměstka Michala Záchy (ODS). V nově složené radě má na starost dopravu, sport a volný čas.

Kromě toho, že jde v rámci kraje o takzvané silové resorty, tak v případě dopravy a sportu se navíc jedná o velmi širokou agendu, která zabírá hodně času, jelikož se v ní točí nemalé finanční prostředky.

Zácha je ovšem zároveň prvním náměstkem primátora v Přerově. MF DNES se již v průběhu koaličních jednání Záchy ptala, zda případnou kumulaci vrcholných funkcí bude řešit, a tehdy reagoval: „Zatím mám jen pozici v Přerově a víc funkcí nemám. Po ustavujícím zastupitelstvu se budeme bavit dál.“

Zácha, který byl do krajské funkce ustaven v poslední říjnový pátek, však ani poté konkrétní odpověď nedal. „Já vám teď na to nejsem schopný plnohodnotně odpovědět. Budu to nějakým způsobem řešit,“ odpověděl v první listopadové pondělí.

Naznačil nicméně, že případné opouštění funkcí v Přerově na stole je. „Dal jsem za úkol úředníkům na městě nějaké kroky činit, ale já vás žádám, dejte mi ještě nějaký prostor,“ dodal.

Na kraji i v Přerově se teď pracuje na rozpočtech na příští rok. Obou příprav se chce Zácha ještě účastnit. „Já se chci bavit někdy o konci roku,“ reagoval Zácha na otázku, zda si nastavil termín, dokdy se rozhodne.

Vedle dvou náměstkovských křesel sedí Zácha ještě v čele představenstva Vodovodů a kanalizací Přerov a je předsedou správního výboru v Regionální agentuře pro rozvoj střední Moravy.

V podobné situaci je i první hejtmanův náměstek Ivo Slavotínek (Spojenci). Do úřadu přišel jako dosavadní místostarosta Velké Bystřice. Na rozdíl od Záchy však už má jasno, jak souběh vyřeší: „Již jsem požádal pana starostu, aby svolal zastupitelstvo, a požádám o přeřazení z uvolněného na neuvolněného.“

Náměstkyně primátora i zastupitelka „na plný úvazek“

Dvě takzvaně uvolněné funkce má v současné době také Záchova stranická kolegyně Milada Sokolová (ODS). V roce 2018 se stala náměstkyní primátora v Prostějově, kde se věnuje kultuře.

V rámci koaliční smlouvy však Sokolové nově na kraji patří také místo takzvaného uvolněného zastupitele pro vnější vztahy a cestovní ruch.

Uvolněný zastupitel, jak už název napovídá, byl pro výkon mandátu uvolněn, je tedy politikem na plný úvazek, což se mimo jiné projevuje i na výši odměn, které na rozdíl od neuvolněných kolegů pobírá.

V případě Olomouckého kraje to přitom není nijak zanedbatelná částka, uvolněný zastupitel si totiž měsíčně přijde na 90 tisíc korun hrubého.

Odměnu si tak Sokolová přičte k dalším 70 tisícům hrubého, které podle tabulek dostává coby náměstkyně v Prostějově. Pro srovnání, její stranický kolega Zácha si po dobu ponechání obou náměstkovských míst přijde v součtu na 192 tisíc hrubého.

„Práce pro město Prostějov je pro mě srdeční záležitostí. Chci pokračovat v práci na radnici, proto jsem neusilovala ani o žádný post náměstkyně či radní na kraji,“ tvrdí politička.

Funkci uvolněné zastupitelky jí nabídlo krajské vedení ODS. Podle vlastních slov ale post nevzala kvůli penězům.

„Nevzala jsem tu pozici z finančních důvodů, ale proto, že si myslím, že mě bude bavit,“ řekla s tím, že zatím neplánuje, že by se některé funkce vzdala. „Pokud by se ukázalo, že nejsem schopná zvládat obě dohromady, tak to budu řešit a vyvodím z toho důsledky,“ uvedla.

Křeslo pro hejtmanova tajemníka

Nutno připomenout, že finančně atraktivní pozice uvolněného zastupitele pro oblast cestovního ruchu vznikla ještě za předchozího vedení kraje. Na konci roku 2018 nechala toto místo vytvořit koalice ANO, ČSSD, ODS a zvolila do něj hejtmanova tajemníka Vladimíra Lichnovského (ANO).

Bývalý hejtman Ladislav Okleštěk (ANO), dnes opoziční zastupitel, vysvětluje, že funkci zřídili kvůli nutnosti založit krajskou centrálu cestovního ruchu.

„Tenkrát ministerstvo pro místní rozvoj dalo pokyn, abychom měli centrály cestovního ruchu ve všech krajích. My jsme ji neměli, takže jsme ji museli vybudovat,“ popsal Okleštěk. „Zároveň jsme měli cestovní ruch v programovém prohlášení jako prioritu a chtěli jsme centrálu zřídit nejen kvůli befelu, ale i v zájmu podpory cestovního ruchu. Potřebovalo to ale člověka na full time. Ta kompetence totiž neměla svého náměstka,“ obhajuje tehdejší rozhodnutí.

Cestovní ruch měl tehdy paradoxně pod sebou sám Okleštěk, kterého opozice kritizovala za kumulaci funkcí, jelikož si paralelně nechával i mandát poslance.

Okleštěk zároveň popsal, že právě fakt, že měl na starosti cestovní ruch, byl důvod, proč na pozici uvolněného zastupitele usedl jeho tajemník Lichnovský: „To už bylo politické rozhodnutí. Byl blízko mě, já měl cestovní ruch pod sebou a pan Lichnovský byl v té oblasti zorientován, věděl, co v tom řeším. Nebyl nepolíben.“

Lichnovský nebyl jediný uvolněný zastupitel. Ještě před ním byl pro funkci zastupitele uvolněn Ludvík Šulda z KSČM, který šéfoval kontrolnímu výboru zastupitelstva.

Nový hejtman Josef Suchánek (Piráti a Starostové) uvedl, že nová koalice nejen omezila počet náměstků, ale zrušila i jedno místo uvolněného zastupitele. To, že druhé zůstalo, vychází podle Suchánka z koaliční dohody. „Podle ní každá strana bude mít čtyři uvolněné pozice,“ řekl Suchánek.