Vznik obří továrny na respirátory je zatím nejistý, ozvali se čeští výrobci

„ČR se může stát plně soběstačnou zemí ve výrobě respirátorů. Společně s premiérem finalizujeme dohodu se společností Honeywell, která má v Česku průmyslové zázemí a která obratem vybuduje ve svém areálu u Olomouce závod na výrobu respirátorů s kapacitou pro celou střední Evropu,“ napsal konkrétně Havlíček na Twitteru.

Americká společnost Honeywell má v Hlubočkách – Mariánském Údolí na Olomoucku fabriku na letecké motory. Firma je podle Havlíčka schopná postavit novou továrnu za čtyři měsíce a poté produkovat kolem pěti milionů respirátorů za měsíc, práci by navíc dostalo až 300 lidí.

Jenže se nyní zdá, že velkolepý plán má určité trhliny, a není jasné, kdy a za jakých podmínek by továrna na respirátory měla vlastně vzniknout. V první řadě se samotná firma Honeywell k obrovské zakázce zatím nechce vůbec vyjadřovat.

„Nejsem oprávněn a ani nemohu podávat žádné informace,“ uvedl ve čtvrtek pro MF DNES generální ředitel Honeywellu Martin Šebesta a odkázal na tiskového mluvčího. Toho již minulý týden redakce oslovila.

„Z politického hlediska Honeywell nekomentuje fámy ani spekulace,“ reagoval tehdy na otázky mluvčí Chris Martin ze sídla centrály společnosti v Charlotte v Severní Karolíně.

O tom, že by v Hlubočkách měly případně vznikat nové továrny, nemá informace ani místní vedení obce.

„My také nevíme. Oficiálně od firmy žádné informace nemáme, ale oni nemají povinnost nám něco říkat. Myslím ale, že v samotném areálu firmy už nemají moc prostoru pro budování něčeho nového, a o stavební povolení zatím nezažádali,“ říká starostka Eva Hasníková.

Čeští výrobci se cítí vynechaní

Twitterový příspěvek ministra Havlíčka navíc ještě ten den vzbudil vlnu nevole. Řada lidí poukazovala na to, že v případě americké společnosti může dojít v hraničním případě k tomu, že výrobky poputují do Spojených států.

Podle informací, které přinesl tento týden server Seznam Zprávy, se však zdá, že navrhovaná dohoda by takovou variantu vylučovala. Společnost Honeywell podle Seznam Zpráv výměnou za příslib investic chtěla od českého státu garantovat výkupy respirátorů v celkovém objemu minimálně 50 milionů kusů. A to v rozpětí 18 měsíců.

Podle citovaného materiálu, který měl putovat na vládu, prý Honeywell nebude žádat žádné investiční pobídky ani dotace.

Nad přístupem vlády se však podivil předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Jiří Kůs. Poukázal na to, že stát by klidně mohl nakupovat od českých firem, které by měly na dodávkách zájem, a ne od pobočky firmy z USA.

Právě nevole místních výrobců tak podle Seznam Zpráv vedla k tomu, že Havlíčkův resort otočil a připravený materiál na vládu nakonec zatím nedorazil. Místo toho teď ministerstvo bude hledat nejvýhodnější nabídku.

Souboj o cenu a kvalitu

To, že na ministerstvu nyní pracují s nabídkami více společností, pro MF DNES potvrdila i mluvčí resortu Štěpánka Filipová.

„Původně byl Honeywell jediný, dal jasnou nabídku, v ceně 18 Kč za kus, s tím, že vše vybuduje a zaměstná 300 lidí. Poté se přihlásily další firmy, které mají projekt investice v nějaké fázi,“ uvedla Filipová. Má jít o výrobu respirátorů SuperOne 3205, které spadají do kategorie FFP2.

„Pro nás je důležitá cena, kvalita a to, aby se výroba pokud možno realizovala v ČR,“ popsala mluvčí ministerstva nastavené podmínky.

„Všechny firmy, které vyrábějí v ČR, mají stejné podmínky. V současné době jednáme se čtyřmi výrobci respirátorů včetně Honeywellu,“ dodala.

Z posledních vyjádření ministerstva je nyní víceméně patrné, že původní dohoda s Honeywellem, kterou ministr Havlíček slavnostně oznamoval na Twitteru, rozhodně není tak definitivní, jak se minulý týden mohlo zdát. Vznik továrny na miliony respirátorů pro celou střední Evropu je tak zatím stále nejistý.