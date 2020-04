Místo motorů či optiky firmy zaměřují výrobu na respirátory nebo ventilace

Po přerovské Meoptě, která nabídla využít své výrobní kapacity a technologie pro hromadnou produkci plicních ventilátorů, a Sigmě Group Lutín, která již chrlí množství špičkových vyměnitelných filtrů pro nejvýkonnější respirátory vyráběné na 3D tiskárnách, se podle ministra průmyslu Karla Havlíčka do „nouzové“ produkce chystá zapojit také společnost Honeywell.

Ta má v Hlubočkách – Mariánském Údolí na Olomoucku továrnu na letecké motory, podle Havlíčka je však na spadnutí dohoda, na základě které americká firma postaví poblíž novou fabriku na výrobu respirátorů.

„Proběhlo jednání s vedením firmy, jsme před uzavřením dohody,“ uvedl Havlíček s tím, že stát nebude poskytovat žádnou investiční pobídku podporující výstavbu nového závodu, ale zavázal by se k odkupu respirátorů.

Honeywell se k údajným jednáním nevyjádřil

Firma je podle Havlíčka schopná postavit továrnu za čtyři měsíce a poté produkovat kolem pěti milionů respirátorů za měsíc.

„Česká republika by se tak stala v této oblasti soběstačnou a tím nezávislou na dovozu,“ prohlásil ministr.

Odebranou produkci by stát směřoval v první řadě do zdravotnictví, dále do energetiky nebo pro správu hmotných rezerv, účinné respirátory potřebují také zaměstnanci v řadě průmyslových odvětví.

Ovšem zatímco ministr mluví o projektu jako o téměř hotové věci, americká společnost se k jím proklamované vznikající dohodě vůbec nechce vyjadřovat. Mluvčí společnosti informace dokonce nepřímo označil za spekulace.

„Z politického hlediska Honeywell nekomentuje fámy ani spekulace,“ reagoval na otázky MF DNES mluvčí Honeywellu Chris Martin ze sídla centrály společnosti v Charlotte v Severní Karolíně.

Sigma už chrlí filtry, Meopta čeká na signál od státu

Naopak výroba filtrů v lutínské Sigmě už běží, do poloviny prázdnin České republice dodá 200 tisíc výměnných filtrů, které dokážou zachytit i viry. Ty jsou klíčovou součástí masek, jež vyvinuli a zkonstruovali vědci z ČVUT a jsou zatím vyráběny na 3D tiskárnách. Budou je používat zdravotníci a další složky, které jsou bezprostředně ohrožené nákazou.

Pro výrobu filtrů využívá nejmodernější roboty, kteří pomáhají navýšit produkci a zároveň snižují riziko nákazy, uvedl Milan Šimonovský z vedení společnosti Sigma Group.

Techniku pro plicní ventilaci u pacientů s těžkým průběhem nemoci by mohla brzy vyrábět přerovská Meopta. Ta sice produkuje i zdravotnické přístroje, ale především je známá výrobou špičkové optiky.

„Majitel Meopty Gerald Rausnitz nabídl ministrovi průmyslu Karlu Havlíčkovi výrobní a odborné kapacity Meopty k výrobě plicních ventilátorů,“ uvedla mluvčí společnosti Meopta Group Jaroslava Blažková.

Firma má potřebnou certifikaci a více než desetileté zkušenosti v oblasti výroby lékařských přístrojů. Podle ní není potřeba kvůli výrobě plicních ventilátorů žádné investice, potřebné technologie Meopta má. Pokud se výroba rozjede, je Meopta připravena dodávat až několik desítek plicních ventilátorů denně.

„Naším motivem je přispět ke zlepšení současné situace. Proto jsme připraveni státu nabídnout jak své výrobní, tak vývojové kapacity,“ řekla.

Pokud stát na nabídku kývne, je Meopta připravená na potřeby státu okamžitě zareagovat.