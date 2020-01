Olomoucké vodovody získala Veolia, v budoucnu je město zvažuje převzít samo

4:51 , aktualizováno 4:51

Možná poslední svého druhu. I tak by se dalo hovořit o smlouvě v hodnotě více než miliardy korun, kterou nedávno podepsala Vodohospodářská společnost Olomouc s Moravskou vodárenskou z koncernu francouzské Veolie. Ta bude provozovat do roku 2025 infrastrukturu přivádějící vodu do Olomouce. Už teď se ale řeší, co bude poté.