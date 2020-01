Velká města Olomouckého kraje čekají změny cen odpadů, tepla či vody

1. Voda

Pohyb oběma směry čeká cenu vody. Města vodné a stočné vesměs zdraží, nicméně od května začne pro vodu platit nižší sazba DPH, klesá z 15 na 10 procent, což by mělo přinést opět zlevnění.

Každopádně na razantní nárůst ceny vody se musejí připravit lidé v Šumperku. Za vodné a stočné připlatí téměř sedm procent. Zatímco letos platili 91,67 korun za kubík, příští rok to bude 98 korun.

„Máme za sebou několik nákladných projektů na modernizaci a dostavbu kanalizační a vodárenské sítě,“ vysvětluje předseda představenstva Vodohospodářských zařízení Šumperk Martin Hoždora.

Zdražení v dalších větších městech v regionu se pohybuje od 2,3 procenta v Olomouci po necelých pět procent v Jeseníku, kde bude i přes zvýšení na 78,83 korun za kubík cena stále nejnižší z pěti největších měst v kraji.

„V ceně je zahrnuto zvyšování cen vstupů a pokles spotřeby. Zvyšování ceny je používáno na obnovu vodohospodářské infrastruktury, což je dlouhodobá a finančně náročná záležitost,“ sdělila mluvčí Moravské vodárenské Markéta Bártová.

2. Odpady

Po sedmi letech se mění poplatek za komunální odpad v Olomouci. Ze současných 660 korun na 816 korun.

„Navýšení zohledňuje náklady města spojené se sběrem a svozem netříděného komunálního odpadu, které dosavadní výše poplatku nereflektovala. Skutečné náklady byly v přepočtu na obyvatele takřka o dvě stě korun vyšší než dosavadní poplatek. Rozdíl dotuje město,“ uvedl náměstek primátora Otakar Bačák.

Odpady podraží také v Šumperku z původních 612 na 696 korun ročně za osobu.

„Loni podražil svoz směsného komunálního odpadu a letos zdražil svoz tříděných složek odpadu. Proto město přistoupilo ke zdražení,“ sdělila mluvčí radnice Soňa Singerová. I zde se poplatek zvyšuje po sedmi letech.

V Přerově, Prostějově a Jeseníku se poplatek nemění, ale třeba v Jeseníku přijdou lidé o patnáctiprocentní slevu za svoz bioodpadu.

„Město vyhodnotilo situaci tak, že tato úleva postrádá opodstatnění,“ sdělil mluvčí radnice Richard Kapustka.

3. Doprava

Olomoucký dopravní podnik (DPMO) po devíti letech zdraží základní jízdenku ze 14 na 18 korun. Zdražení se týká jen klasického papírového lístku, cena za jízdenku zaplacenou prostřednictvím SMS zůstává beze změny, tedy právě 18 korun, čímž se ceny sjednotí.

Naopak doplňkový prodej jízdenek u řidiče se prodraží. „Důvodem je motivace k preferenci nákupu prostřednictvím jízdenky SMS nebo nákupu v automatech a předprodeji. Ovlivňuje to plynulost dopravy a rychlost odbavení cestujících,“ objasnil předseda představenstva DPMO Jaromír Machálek.

Změny odstartují od 1. dubna. Zároveň však v Olomouci zlevní časové jízdenky, cena za celoroční jízdné se sníží ze současných 3 200 na 2 950 korun a klesnou i ceny dalších časových dokladů na kratší dobu.

„Cílem změn je motivace k nákupu časových jízdenek,“ komentoval změny předseda dozorčí rady DPMO Josef Kaštil. Během roku by měl dopravce také spustit systém umožňující platit v MHD kartou.

Naopak regionální doprava v celém Olomouckém kraji po dlouhodobě plánovaných změnách pro cestující mírně zlevní.

„Podle zónovosti se náklady cestujících na dopravu sníží od jedné koruny až po deset korun za jednu jízdu,“ sdělila ředitelka KIDSOK Kateřina Suchánková.

4. Teplo

Poprvé v novodobé historii klesá ve čtyřech „okresních“ městech meziročně cena tepla. Hlavním důvodem je snížení DPH z 15 na 10 procent. Některé teplárenské společnosti však nezlevňují pouze kvůli poklesu daně, ale zohledňují i další faktory.

Například v Prostějově ušetří lidé téměř sedm procent. Místo letošních 573 korun za gigajoule (GJ) zaplatí v příštím roce 534,23 koruny.

„Vedle nižší DPH se do ceny promítá i nižší cena plynu, který jsme velmi výhodně nakoupili v aukci,“ popisuje šéf tepelného hospodářství Domovní správy Prostějov Otakar Brückner.

Dokonce přes osm procent pak ušetří za teplo lidé v Přerově, kde místo 587,65 koruny za GJ zaplatí 539 korun, naopak Olomouc je jedinou výjimkou mezi většími městy v kraji, kde půjde cena tepla nahoru.

Zatímco v roce 2019 tak lidé platili za dodávku tepla od společnosti Olterm, která je součástí zahraničního koncernu Veolia, 629,85 koruny, v roce 2020 to bude 638,66 koruny. Navýšení činí 1,4 procenta.

„Rostou prakticky všechny nákladové položky a do cen tepla se promítají také naše masivní investice do snižování emisí realizované v posledních několika letech. Díky přesunutí tepla do nižší sazby daně z přidané hodnoty zákazníci tento nárůst pocítí jen velmi mírně,“ obhajuje zdražení mluvčí společnosti Veolia Jana Dronská.

5. Elektřina

Ceny elektřiny v České republice jsou nyní vysoko zejména kvůli emisním povolenkám, které jsou aktuálně pětkrát dražší než před dvěma lety a tvoří polovinu ceny elektřiny.

Olomoucký kraj se nijak nevymyká. Prakticky všichni dodavatelé včetně největšího hráče na trhu skupiny ČEZ už zdražovali nebo právě zdražují.

„Od ledna nijak neupravujeme ceníky pro domácnosti, které používají elektřinu jen na svícení. Pokud ji používají na ohřev vody a vytápění, na faktuře se objeví navýšení zhruba o sedm procent,“ sdělil mluvčí společnosti ČEZ Roman Gazdík.

6. Nájemné

Prozatím platí, že lidé bydlící v městských bytech budou mít v roce 2020 stejné nájmy jako letos. Jedinou zatím známou výjimkou je Šumperk, kde se nájem za klasické byty zvedá ze 47 na 56 korun za metr.

Ovšem například v Jeseníku nebo Prostějově se bude problematika nájmů projednávat až v lednu.

„V současnosti nelze předjímat, zda se nájemné v průběhu roku 2020 nezmění,“ sdělil mluvčí jesenické radnice Richard Kapustka.

7. Plyn

U zemního plynu se s větším zdražováním u dodavatelů nepočítá. „Základní produkt Standard zůstane v novém roce beze změny, a zákazníci se tedy zdražení nemusí obávat. Žádné výrazné změny neočekáváme ani u regulované složky ceny,“ sdělila mluvčí společnosti Innogy Linda Filuszová.

8. Poplatek za psy

Poplatek za jednoho psa se v roce 2020 nezmění v žádném městě regionu. Ovšem dílčí změny některé radnice připravily.

Například v Šumperku se mění snížená sazba. Dříve platili 200 korun za rok lidé, kteří odešli do důchodu. Teď bude snížená sazba vázána na věk 65 let. Chov se však prodraží majitelům více psů. U druhého a každého dalšího psa téhož držitele bude poplatek navýšen vždy o 50 procent.

V Prostějově se od příštího roku ruší dvousetkorunová dotace na očipování psa.

„Od roku 2020 je čipování povinné ze zákona, proto už Prostějov nepotřebuje lidi motivovat, aby si nechali psa očipovat,“ sdělila mluvčí prostějovského magistrátu Jana Gáborová.

Olomouc zase ruší padesátiprocentní slevu, kterou poskytovala majitelům kastrovaných fen.