Hru o vodovody v Olomouci rozhodne tendr, podle opozice zvýhodňuje Veolii

Vodohospodářské společnosti Olomouc (VHS), jež tendr vypsala, patří vodní zdroje a trubky, které přivádějí vodu do Olomouce. Akcionáři VHS jsou město Olomouc, okolní obce a zhruba tisícovka lidí, jakožto pozůstatek privatizace. V současnosti společnost veškerý majetek pronajímá Moravské vodárenské z koncernu francouzské Veolie.

Ta ho na základě smlouvy z roku 2000 provozuje, hospodaří na něm a dodává vodu odběratelům. Inkasuje také peníze z vodného a stočného. VHS pak z nájemného od Moravské vodárenské – například loni čítalo 60 milionů korun – zajišťuje větší rekonstrukce, obnovu majetku a jeho rozvoj.

Smlouva mezi VHS a Moravskou vodárenskou končí příští rok v březnu, tedy po dvaceti letech. Nová dohoda, ať už bude nakonec smluvním partnerem kdokoliv, bude řešená formou koncese na pět let.

„Chceme novou smlouvu uzavřít do konce roku,“ řekl MF DNES ředitel VHS Ivan Kosatík (ODS). Na nastavení nového systému se podle Kosatíka pracuje už téměř dva roky.

Současný tendr je zásadní i pro Olomouc. Ta je majitelem vodohospodářské infrastruktury na svém území, jejíž provoz zajišťuje taktéž Moravská vodárenská. Smlouva mezi Olomoucí a Moravskou vodárenskou končí za deset let.

Již předchozí vedení radnice přišlo s návrhem, že tou dobou by mělo být město připravené převzít i provoz – respektive mít připravenou vlastní společnost, která se o provoz postará.

Současná koalice s tímto postupem souhlasí. Jednou z nejvíce skloňovaných variant je transformace VHS z malé firmy o asi sedmi lidech do podoby podniku, jenž by vlastnil a provozoval vodohospodářství v Olomouci a okolí.

„Ano, mohu potvrdit, že strategií většinového vlastníka je provozování vodohospodářské infrastruktury zcela prostřednictvím vlastního podniku (VHS),“ uvedla pro MF DNES předsedkyně představenstva VHS Miroslava Ferancová (ANO), kterou do vedení společnosti delegovalo město Olomouc.

„Pětileté období provozování vodohospodářské infrastruktury na základě koncesní smlouvy bylo zvoleno jako nejlepší varianta. Kratší délka by nebyla rentabilní pro koncesionáře a zároveň by neposkytla VHS čas nutný k zajištění bezchybného provozu vlastními silami,“ dodala.

Pokud by se tedy do deseti let VHS dokázala postarat o provoz vlastních zdrojů vody a potrubí bez dalších provozovatelů, měla by Olomouc následně daleko jednodušší pozici při převodu svého majetku.

Podle opozice je výběrové řízení napsáno pro Veolii

Olomoučtí opoziční zastupitelé z klubu Pirátů a STAN však upozorňují, že současné koncesní řízení nepůsobí dojmem, že by VHS měla odstupovat od spolupráce s Moravskou vodárenskou.

„Ze všech indicií plyne, že miliardová koncese je opět připravena pro Veolii,“ tvrdí zastupitel Marek Zelenka.

„Nejdřív si vedení VHS nechalo udělat studii, jejímž zadáním de facto bylo: řekněte nám, jaké jsou možnosti, pokud vše zůstane při starém. Přičemž sami konzultanti upozorňovali na to, že jsou i jiné varianty, ale vzhledem k zadání se jimi nezabývali,“ vyjmenovává problematické aspekty Zelenka.

„Následně byli po volbách pro jistotu vyloučeni z představenstva VHS všichni zástupci opozice. A pak bylo vypsáno koncesní řízení, které vylučuje lokální hráče vlastněné okolními městy,“ dodává.

Koncese totiž obsahuje i nenápadnou kvalifikační podmínku. „Jde o minimální kapacitu pramenišť, tedy jakoby požadavek na to, abyste měli zkušenosti se studnou, ve které je hodně vody. No a ta kapacita 120 litrů za sekundu je tak vysoká, že ji náhodou na Moravě skoro nikdo nesplní. To vím, protože jsme obeslali společnosti v okolí,“ říká Zelenka.

„Přitom na velkou studnu nepotřebujete ani nějaké složitější technologie, ani kvalifikovanější zaměstnance. Proto považujeme tento požadavek za diskriminační a obrátíme se na antimonopolní úřad, aby věc prošetřil,“ dodává.

Ředitel VHS: Koncese je nejlepší řešení, které bude výhodnější

Kosatík naopak odmítá, že by VHS usilovala o opětovné vysoutěžení současného stavu.

„To já rezolutně odmítám. Naši konzultanti nám měli navrhnout realizovatelné varianty. Z nich nakonec vzešla jako nejvýhodnější koncese. Navíc tato koncese bude výhodnější než ta smlouva před lety,“ říká a dodává, že při přípravě podmínek soutěže ho poradenská firma ubezpečila, že podmínky budou nastavené tak, aby se mohlo skutečně přihlásit více firem.

„Balancovalo se na dvou mantinelech. Podmínky nesmí být příliš tvrdé, aby to nemohl vysoutěžit pouze současný provozovatel. Ale nesmí to být ani moc volné, aby to nevyhrála garážová firma s dumpingovou cenou. Naši konzultanti říkali, že s těmi podmínkami, jak jsou nastaveny, se budou moci přihlásit minimálně tři firmy,“ oponuje Kosatík.

MF DNES oslovila několik místních provozovatelů z vodohospodářské oblasti. Ti potvrdili, že nastavení podmínek odpovídá zadání pro skutečně velké hráče a oni se přihlásit nemohou. Část zároveň také naznačila, že podle nich míří zadání opět Moravské vodárenské. Zda se tato společnost již do koncesního řízení přihlásila, zatím Kosatík říci nemůže. „Kdo se přihlásil, uvidíme 6. června,“ řekl.

Případnou účast nekomentovala ani Moravská vodárenská. „V současné době studujeme podmínky pro toto koncesní řízení,“ uvedla na dotaz MF DNES mluvčí společnosti Markéta Bártová.