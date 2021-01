Divadly zní oprašovací zkoušky, někde naplno hrají pro prázdné sedačky

Třeba inscenace jediné Beethovenovy dochované opery Fidelio už má v Moravském divadle Olomouc premiéru odloženou podruhé. Poprvé měla být v červnu, podruhé v říjnu loňského roku.

„Posun pro nás není vůbec příjemný. Nejde jen o narušení tvůrčího procesu, ale i o přerušení živého kontaktu s diváky, který je pro umělce tolik potřebný. Moc jsme si přáli, aby se neopakovala situace z jara, ale realita je ještě mnohem tvrdší,“ říká ředitel David Gerneš.

Příprava dospěla na podzim téměř do finále a další posun znamená opět rozběhnout závěrečnou část zkoušek. Do třetice by se premiéra měla uskutečnit v dubnu.

Padla také říjnová premiéra baletu Sólo pro tři Tanečního divadla s písněmi Brela, Kryla a Vysockého. Zatím je přesunuta na konec února. Nyní herci finišují s přípravou hry Dokonalá svatba, kterou měli poprvé veřejně sehrát 21. ledna.

„S jistotou lze říct, že ani tato premiéra se v daném termínu neuskuteční, protože omezující opatření spojená i s uzavřením divadel platí minimálně do 22. ledna,“ podotkl mluvčí David Kresta.

Divadlo nyní zkouší i oblíbenou operetu Podskalák s písničkami Karla Hašlera. Premiéru má mít v polovině února, i ta je ale vzhledem k současné situaci krajně nejistá.

Zakonzervovaná je Babička i Testosteron

Protože si herci nemohou oživovat znalost textů a her na jevišti, budou si muset po delší pauze vše zopakovat na několika zkouškách.

„Pokud je delší pauza, jsou potřeba takzvané oprašovací zkoušky,“ vysvětlil Kresta.

Do šuplíku pracuje v současnosti rovněž třeba šumperské divadlo, tamní soubor nastudoval mezinárodně úspěšnou konverzační komedii Testosteron polského dramatika Andrzeje Saramonowicze. Ta je teď však dočasně zakonzervovaná, stejně jako na premiéru stále čekající Babička. Přitom od uvedení Testosteronu si divadlo hodně slibovalo.

Nyní začínají šumperští herci zkoušet další inscenaci Už je tady zas!, jejíž premiéra se má uskutečnit 13. února.

„Ani u této inscenace nevíme, jestli bude premiéra v plánovaném termínu. Divadelníci rozhodně nejsou zvyklí na to zkoušet dlouhodobě s tím, že nevědí, kdy bude premiéra. Kvůli současné situaci ale jiná možnost není. Museli jsme se s tím naučit pracovat,“ říká ředitel divadla Matěj Kašík.

V Šumperku divadelníci hrají, ale pro prázdné sedačky

Podle něj není jednoduché „naskočit“ do již nazkoušených inscenací po tak dlouhé pauze.

„My to neřešíme oprašovacími zkouškami, ale vždy zhruba po třech dnech vkládáme den, kdy odehrajeme před prázdným divadlem jedno z představení, které máme v repertoáru, se vším všudy včetně kostýmů,“ popsal Kašík s tím, že herci tak budou prakticky okamžitě po otevření divadel připraveni hrát pro veřejnost.

Další známý divadelní stánek regionu, olomoucké Divadlo Tramtarie, se dostalo do specifické situace, kdy tři hry kvůli koronaviru od jara loňského roku sice uvedlo v premiéře, reprízy už ale zhatil zákaz. Loni v březnu to byly Madisonské cesty, v létě Láska za koronu a v říjnu pohádka o skřítcích Eminka a Emoušek.

„Láska za koronu vznikla v květnu pro open air festival, takže se nepočítalo s reprízami. Ostatní budeme muset před opětovným uvedením za čas přezkoušet,“ nastínila ředitelka Petra Němečková.

Koncem ledna začnou v Tramtarii zkoušet hru Tři sestry, jejíž předpokládaná premiéra je 30. března.

„I když se to zdá jako dlouhá doba, ani tento termín není jistý. Nynější situace je velmi náročná a demotivující pro celý soubor,“ povzdychla si Němečková.