Důležité stavby i soudy či kulturní akce. Co přinese rok Olomouckému kraji

7:51

Zahájení či dokončení staveb, zajímavé kulturní akce, ale i verdikt v roky se táhnoucí kauze Vidkun. To a řadu dalších událostí má letos zažít Olomoucký kraj. Na rozdíl od jiných let ale nad veškerým děním visí velký otazník. Byť všichni doufají, že se to nestane, plány může opět rozmetat případné rozsáhlé rozšíření nákazy koronavirem a s tím spojená omezení.