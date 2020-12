Unikátní opona, jejíž tkaní trvalo čtyři roky, je zpět v olomouckém divadle

Do olomouckého Moravského divadla se vrátila po renovaci unikátní opona ze 70. let minulého století, která je zřejmě největší ručně tkanou reliéfní tapisérii na světě (snímek ze slavnostní prezentace). Motivem je obraz Olomouce, v němž se hlavní památné stavby spojují s novou výstavbou do znaku šachované orlice. | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA