Žádné kočování ani hosté. Moravské divadlo odkládá oslavy sta let scény

„Po celé Evropě se ruší či odkládají velké kulturní a sportovní akce naplánované na letošní léto. V této chvíli netušíme, kdy budou divadelní budovy otevřené pro veřejnost a zda případně nedojde k omezení počtu diváků. Proto jsme se rozhodli akce spojené s oslavami stoletého výročí našeho divadla odložit,“ uvedl ředitel Moravského divadla David Gerneš.

Například jarní část oslav, v rámci které se měly v Olomouci a Praze uskutečnit výstavy, a také část kočování, se podle vedení divadla zdá v tuto chvíli neuskutečnitelnou.

„Celý dosavadní koncept tak postrádá smysl. Současně se nám začali ozývat z měst, v nichž jsme měli vystupovat v rámci kočování, s tím, že akci ruší. Navíc panuje nejistota ohledně účasti zahraničních i domácích souborů na letní scéně a je nutné též zohlednit finanční hledisko,“ popsal Gerneš.

Letní část oslav zahajovala na začátku června další část kočování po kraji, v rámci kterého by olomoucká činohra zavítala s populárními představeními například do Hanušovic, Zlatých Hor nebo Brodku u Prostějova. V srpnu pak měla v areálu Výstaviště Flora vyrůst prozatímní scéna, na níž by vedle vystoupení domácích i hostujících souborů nechyběly i workshopy či besedy.

„Musíme se teď soustředit na zabezpečení základního chodu instituce po finanční stránce, rozhodli jsme se tedy ušetřit náklady spojené s oslavami. V plánu pro letošek zatím zůstává pokračování tradiční letní přehlídky Moravské divadelní léto, ta by se mohla uskutečnit na konci srpna,“ podotkl ředitel Gerneš.

Divadlo podle něj nechce nechat letošní kulaté výročí úplně bez oslav, připomenout by si ho mělo galavečerem naplánovaným na listopad. Významné okamžiky ze stoleté historie českého divadla v Olomouci také zmapuje chystaná publikace, která má vyjít do konce letošního roku.