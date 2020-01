Herci Moravského divadla oslaví sto let své scény kočováním po kraji

Vznik stabilního olomouckého divadla, na jehož scéně se mluvilo česky, se datuje k září 1920. Čeští divadelníci tehdy slavnostní premiérou Smetanovy Libuše v dnešní budově Moravského divadla Olomouc (MDO) na Horním náměstí navázali na devadesát let starou historii Königliches städtisches Theater.

Tradice českého divadla v Olomouci je však mnohem starší a i to členové současných souborů MDO během letošních oslav připomenou. Stejně jako jejich předchůdci před víc než stovkou let budou za svými diváky kočovat.

„Chceme tak zrekapitulovat osudy našich kolegů před rokem 1920, kdy herci putovali nejen po Olomouci, ale po celé zemi. Od června do září budeme i my kočovat po kraji,“ řekl ředitel MDO David Gerneš.

Jedno z kočovných představení divadlo plánuje v červnu uvést v hanušovickém pivovaru, kde představí dva tituly spojené s pivem – muzikál Starci na chmelu a činohru Postřižiny.

„Pokud se vše podaří podle plánů, bude vypraven i speciální historický vlak z Olomouce, aby si to diváci mohli užít se vší parádou,“ dodal Gerneš.

Divadlo přemluvilo na Zánik samoty Berhof Miroslava Krobota

Stejně jako se někdejší čeští herci nakonec dočkali stálé scény, i ti současní letos v srpnu symbolicky zakotví na prozatímní scéně, která vyroste na Výstavišti Flora. Hostit bude nejen umělecké soubory Moravského divadla, ale i ty mimoolomoucké.

„Pozveme kolegy, kteří dříve prošli naší scénou a nyní jsou rozeseti po celé naší republice. Diváci se s největší pravděpodobností budou moci těšit na Městská divadla pražská či Divadlo Bolka Polívky,“ prozradil ředitel.

Stému výročí českého divadla v Olomouci bude věnovaná i letní etapa květinové výstavy Flora Olomouc. Oslavy pak vyvrcholí na začátku září slavnostním galavečerem v budově MDO.

Na jubilejní sezonu pozvalo vedení divadla k hostování tři výrazné osobnosti české divadelní a filmové režie. Hned prvního premiérového představení, činoherní adaptace knihy Vladimíra Körnera Zánik samoty Berhof, se ujme umělecký šéf Dejvického divadla Miroslav Krobot. I když to zpočátku na spolupráci s tímto oceňovaným režisérem nevypadalo.

„Víme, že pánové Körner a Krobot se vzájemně dobře znají, a měli jsme za to, že tahle látka by pana Krobota mohla zajímat. Zkusili jsme mu režii u nás nabídnout. Setkání s ním bylo velmi příjemné a zajímavé, akorát nám sdělil, že už divadlo režírovat nechce, protože vše, co na divadle toužil udělat, už zinscenoval,“ popsal umělecký šéf činohry Moravského divadla Roman Vencl.

Krobot si ale nakonec vzal týden na rozmyšlenou a pak nabídku přijal. „Pro náš soubor bude spolupráce s ním mimořádným tvůrčím zážitkem, a byť půjde o první premiérový titul, bude to i jeden z vrcholů jubilejní sté sezony,“ těší se Vencl.

Strach bude režírovat Rusalku, balet uvede poctu Krylovi

Velkým překvapením je angažmá Jiřího Stracha, který s operním souborem nastuduje Rusalku Antonína Dvořáka. Známý televizní a filmový režisér si operní režii zkusí vůbec poprvé.

„Mám velmi rád jeho pohádkové filmy, které jsou do detailů promyšlené a hlavně jsou inteligentní. Oslovil jsem jej přes sociální síť a poté jsme se setkali osobně. V dobrém slova smyslu mě šokoval svou skromností, pozitivitou a nadšením pro věc,“ líčil umělecký šéf opery a operety Miloslav Oswald.

Michal Štípa, který vede baletní soubor, si zase pozval ke spolupráci svého někdejšího šéfa z Národního divadla Petra Zusku, který v Olomouci uvede Sólo pro tři, baletní poctu Jacquesu Brelovi, Vladimiru Vysockému a Karlu Krylovi.

Už dnes je známý i další premiérový titul jubilejní sezony. Bude jím Gogolova komedie Revizor, která měla premiéru i v roce 1920. Inscenaci si vybrali sami diváci v anketě, v níž volili ze tří historických představení. Revizor zvítězil s velkým náskokem před Shakespearovým Králem Learem a Ibsenovým dramatem Heda Gablerová.

Kromě velkých událostí budou stou divadelní sezonu doprovázet i menší akce. Už příští neděli 19. ledna připravuje divadlo den otevřených dveří, který návštěvníkům nabídne bezplatnou exkurzi do zkušeben orchestru či sboru, hereckých šaten nebo třeba vlásenkárny.

Vedení divadla chce letos také nechat zrestaurovat a vrátit na jeviště historickou slavnostní oponu, která je údajně největším ručně tkaným gobelínem na světě. Plánuje rovněž nechat nasvítit průčelí divadelní budovy.

„Chceme, aby všichni věděli, kde divadlo sídlí, a aby každý večer svítilo v centru jako kulturní maják,“ doplnil ředitel Gerneš.