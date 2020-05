Olomoučtí kardiologové dohánějí skluz, zavedli mimořádné sobotní směny

Do poloviny letošního května klinika provedla o 200 výkonů a 450 hospitalizací méně, než jí stanoví roční plán. Díky mimořádným víkendovým směnám by do konce června měla uskutečnit všechny, jež byla nucena odložit.



„Nemocnice nyní potřebuje obnovit plný servis pro pacienty a naplnit počty výkonů, které logicky chybějí. Proto na naší klinice organizujeme sobotní mimořádné směny nad rámec běžných pracovních povinností. Například v sobotu 16. května jsme v rámci takové směny provedli celkem čtrnáct výkonů,“ uvedl přednosta I. interní kliniky Miloš Táborský.

Vypořádat se se vzniklou situací by podle něho nešlo bez nasazení lékařů, sester a dalšího personálu, který sobotní mimořádné směny absolvuje nad rámec běžných pracovních povinností.

S výzvami, které přinesla epidemie covidu-19, bojují na klinice také pomocí organizačních změn a moderních technologií. „Musíme například upravovat ambulantní režim s ohledem na epidemiologická a hygienická opatření,“ vysvětlil Táborský.

Klinika také co nejvíce využívá jednodenní režim tam, kde je to možné. „To znamená, že pacient ráno přijde a tentýž den po výkonu odchází domů,“ vysvětlil Táborský.



Pomocníkem je i moderní telemedicína, kterou krize podle Táborského výrazně posunula dopředu. „S řadou pacientů jsme se spojili na dálku s využitím technologií, monitorovali jejich stav a rozhodovali o dalším postupu léčby a medikace,“ popsal přednosta I. interní kliniky.

„Tento systém nyní zavádějí ve spolupráci s námi rovněž na II. interní klinice – gastroenterologické a geriatrické a jednáme o jeho využití i s dalšími interními a chirurgickými pracovišti naší nemocnice,“ dodal Táborský.