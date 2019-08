Kardiostimulátor se s elektromobilem snese, ujišťují lékaři z Olomouce

„V rámci projektu nás zajímalo zejména to, zda může v běžném silničním provozu při použití moderních výkonných elektromobilů vznikat potencionálně elektromagnetická interference, která by mohla vést k nesprávné detekci signálů v srdečních dutinách a vyvolat tak neodpovídající reakci defibrilátoru v podobě neadekvátních výbojů nebo potencionální ovlivnění funkce kardiostimulátoru,“ vysvětluje Miloš Táborský, přednosta I. interní kliniky - kardiologické FN Olomouc. „To by samozřejmě mohlo být jednak nebezpečné, ale také nepříjemné až bolestivé,“ vysvětluje autor projektu



Jeho tým oslovil v rámci „Studie bezpečnosti použití elektromobilů u pacientů s kardiovertery - defibrilátory (ICD) a kardiostimulátory“ pacienty se srdečními implantáty, z nichž polovina používala v průběhu testování běžné osobní automobily se vznětovými a zážehovými motory a druhá polovina moderní elektromobil Audi e-tron.

„Kladli jsme důraz především na to, aby byly vyzkoušeny všechny běžné režimy, které tyto moderní vozy mají, například při startování, dobíjení baterie, akceleraci na dálnici nebo v městském provozu. Zkrátka vše, co s provozem takového automobilu souvisí,“ zmiňuje profesor Táborský s tím, že během jízdy byli testovaní pacienti monitorováni online za asistence technika přítomného ve voze a také dálkově (za použití technologie Home Monitoring - Biotronik, SE).

„U žádného z 26 testovaných pacientů za použití elektromobilu nedošlo k žádné závažné interferenci či jiným rušivým jevům. Pouze ve dvou případech pacienti popisovali vnímání nabíjecího procesu formou tlaku na hrudi, nicméně monitorace žádný patologický jev neprokázala, takže šlo pravděpodobně o subjektivní vjemy,“ popisuje Táborský průběh testu.

„Lze tedy konstatovat, že použití moderních elektromobilů pacienty s implantáty v běžném režimu provozu nepřináší žádná potencionální rizika a je možné je považovat za bezpečné,“ shrnuje výsledky studie.

Pořízené protokoly jsou nyní podle jeho slov pečlivě analyzovány a závěry budou publikovány v odborném časopise.

„Provedená studie má samozřejmě i své limity. Těmi jsou jednak menší počet testovaných pacientů, dále vyzkoušení jediného typu elektromobilu, absence testování indukční technologie nabíjení elektromobilu a také velmi rychlý vývoj technologií,“ upozorňuje vedoucí projektu.

S tím že studie bude muset být v budoucnu opakována. Pilotní fáze projektu trvala od května do června letošního roku. Táborský ovšem plánuje rozšířit spolupráci i na další výrobce elektromobilů.