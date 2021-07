Olomoucká galerie Šantovka otevře očkovací centrum bez nutné registrace

Očkovací centrum v olomoucké Šantovce vznikne ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc.



„Centrum bude v provozu po dobu deseti hodin sedm dní v týdnu,“ řekl hejtman Josef Suchánek.

„Počítá se s tím, že se centrum bude otevírat v polovině příštího týdne, prázdné prostory v prvním poschodí se nyní budou kompletně vybavovat jak nemocničním vybavením, tak IT technikou. Počítá se s provozem od 9 do 19 hodin. Určeno to bude pro kategorii nad 16 let. Očkovat se bude dvěma vakcínami, Johnsonem a Pfizerem,“ uvedl hejtman.

V očkovacím centru bez registrace se budou moci naočkovat lidé s hrazeným zdravotním pojištěním.

„Slibuji si od toho, že to zvedne zájem lidí, kteří dosud nebyli rozhodnuti. Možná je Šantovka přiláká, je to civilnější prostředí než to nemocniční. Svou roli by mohl hrát i efekt, že se nemusejí nikde předem přihlašovat a registrovat, vše udělají na jednom místě,“ doplnil hejtman.

Testovací centrum Šantovka PCR test

Pondělí až pátek 7.00 až 10.00 hodin

Antigenní test

Pondělí až pátek 10.00 až 12.30 a 13.30 až 16.30 hodin

„Jedná se o veřejně prospěšnou iniciativu ze strany soukromého sektoru, kdy cílem otevření je výpomoc olomouckým nemocnicím,” uvedli zástupci obchodního centra na svém webu.

Kromě očkování mohou návštěvníci Šantovky využít i služeb testovacího centra. To lidé najdou na venkovním parkovišti P5 za dětským hřištěm. Pro zájemce je k dispozici registrace na tomto rezervačním portálu.

Lidé získají jak PCR test, tak i antigenní test s tím, že si mohou zakoupit i mezinárodní certifikát za 200 korun.