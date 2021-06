Do nákupních center se stěhují všichni, i proto je Olomouc městem supermarketů

Obří prodejny v Olomouci se podle odborníků uživí, v horší situaci jsou ovšem už dlouhodobě menší živnostníci.

Například v Okružní ulici už se rýsuje hrubá stavba budoucího Kauflandu. Druhý hypermarket této značky v Olomouci by měl na místě bývalé továrny Milo otevřít do konce roku. Prodejní plocha se přiblíží čtyřem tisícům metrů čtverečních a vznikne tam 325 parkovacích míst.

Přípravy na stavbu své páté prodejny zahájila i společnost Lidl, která by podle dokumentů zveřejněných v dubnu v informačním systému EIA chtěla mít stavbu hotovou příští rok na podzim.

Záměr uvádí užitnou plochu přes dva tisíce metrů čtverečních a 214 parkovacích míst. Lidl plány nekomentoval. „Aktuálně nemáme bližší informace k případným stavbám nových prodejen v Olomouci,“ vzkázal mluvčí společnosti Tomáš Myler.

Rozšíření Šantovky

Supermarket zatím neurčené značky má stát rovněž u nových bytových domů v lokalitě Šibeník. Největší porci prodejní plochy by pak přineslo rozšíření Galerie Šantovka na druhý břeh Mlýnského potoka.

Obchodní plocha na obyvatele (v metrech čtverečních):

1. Olomouc 1,831

2. Hradec Králové 1,606

3. Liberec 1,561

4. Teplice 1,553 Zdroj: Cushman & Wakefield

Dvoupatrová stavba zabere plochu kolem dvaceti tisíc metrů čtverečních, součástí objektu bude i parkování pro více než šest set aut. „S přístavbou se nadále počítá a bylo na ni vydané územní rozhodnutí. V nejbližší době očekáváme stavební povolení,“ řekl pro MF DNES na začátku června ředitel obchodního centra Šantovka Petr Navrátil.

Ačkoli pro některé prodejce znamenala protipandemická opatření konec podnikání, statisticky zůstávají podle odhadů hodnoty prodejní plochy podobné jako předtím. Začátkem loňského roku připadaly na jednoho člověka v Olomouci téměř dva metry čtvereční nákupní plochy.

Pokud se rozroste Galerie Šantovka, získá Olomouc prvorepublikové prvenství i ve srovnání rozlohy obchodních center.

Podle analytiků společnosti Cushman & Wakefield, která loni studii pro MF DNES zpracovala, se nové obchody uživí.

„Navíc v bezprostředním okolí Olomouce žije a dojíždí více než sto tisíc obyvatel. Proto se ve chvíli, kdy přestaneme uvažovat o městu v jeho administrativních hranicích a začneme ho chápat jako funkční metropoli, dopočítáme dvojnásobného počtu obyvatel,“ upozornil Jan Kotrbáček, vedoucí týmu, který má v Cushman & Wakefield na starosti pronájmy maloobchodních prostor ve střední a východní Evropě.

Maloobchod je ve stínu

Zčásti s ním souhlasí Zdeněk Szczyrba z katedry geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, který se dlouhodobě zabývá analýzami obchodní sítě.

„Argumentace investorů je vcelku správná, až na to, že reprezentují soukromý sektor, zatímco veřejný dlouhodobě nepracuje na koncepci maloobchodu v Olomouci,“ upozornil.

Dodal, že obchody v centru města jsou v konkurenci velkoplošných prodejních formátů v nevýhodě. Jde hlavně o to, že velké nákupní domy často svou nabídkou konkurují obchodnímu mixu, za kterým dřív lidé chodili právě na náměstí a do okolních ulic.

„Už nejde jen o prodejny nebo gastronomická zařízení, do nákupních center se postupně stěhují pobočky bank, pošty, zdravotnické a další služby. Městská centra jsou ohrožena o to víc, čím blíže jim jsou nákupní střediska. Stačí se podívat do Liberce,“ doplnil Szczyrba.

Právě Liberec byl dlouhodobým premiantem v rozloze nákupní plochy. Ještě předloni tam na tisíc obyvatel vycházelo více než čtrnáct set metrů čtverečních.

Kvůli velkým komplexům na okraji města i nákupním centrům ve středu ovšem vymizely prodejny z dříve rušných ulic. „Právě u nich mělo město problém najít nové nájemce,“ uvádí projekt Česko v datech.

Výhoda pro konkurenci

Podobné hodnoty vyniknou ve srovnání s největšími evropskými městy, kde se podle webu nákupní plochy na tisíc obyvatel nedostávají přes 400 metrů čtverečních.

„Uvidíme, jak se pandemie a očekávaná ekonomická krize promítnou do fungování center našich měst. Pokud prodejny omezí nabídku a klesne nákupní poptávka, má olomoucká Šantovka oproti městskému centru velkou konkurenční výhodu,“ poznamenal Szczyrba.

Část olomouckých podnikatelů z centra se před dvěma lety spojila pod hlavičkou Obchodní centrum střed.

„Plánované rozšíření Galerie Šantovka znamená další zvýšení obchodní konkurence. Pro drobné a střední obchodníky v centru, kteří se nedokážou sami efektivně propagovat, by to mohlo představovat další komplikace,“ představují autoři model sdíleného marketingu, k němuž se lze pořád přidat.