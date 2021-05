Obchodní centra přišla o část obchodů, po lockdownu lákají na slevy

Kdo si teď koupí zimní bundu? Rozvolnění pro maloobchod přichází strašně pozdě, říká předseda Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje Bohuslav Švamberk. Obchodníci podle něj budou mít problémy prodat naskladněné zboží. Jak se díváte na termín rozvolnění 10. května?

Rozvolňování přišlo strašně pozdě. Pouštíme kde co dalšího, ale obchodníky ne. Když už pustíme lidi do potravin, nepochopil jsem, proč se neotevřel i zbytek. Některé skupiny obyvatel samozřejmě potřebují větší ochranu, ale je to především na nich. Na koho dopadla opatření nejvíc?

Ze služeb je bitý restaurační byznys. Plno jich zavřelo a už neotevře, už to neutáhnou. Už se měly otevřít i restaurace, minimálně zahrádky. To samé hotely a podobně. V Olomouckém kraji se mělo podstatně víc pustit lázeňství. Všechno špatně, pomalu, pozdě. Mělo se rychleji očkovat a mohlo to být za námi. Jak jsou na tom obchodníci?

Plno jich bude mít velké problémy. Zimní oblečení, sportovní potřeby či lyže zůstávají ve skladech. Běžně je na jaře vždycky výprodej, ale teď to nejde. Kdo si teď půjde koupit zimní bundu? Většině omezených provozoven zůstala jen možnost prodeje on-line. Jaké od nich máte zprávy?

Ohromný nárůst, zásilkovny, pošta, jezdila jedna dodávka za druhou. Plno obchodníků, kteří prodávali přes internet, si ale stěžuje, že se jim strašná spousta zboží vracela. Protože spousta věcí jako boty nebo oblečení nejde prostě tak jednoduše prodávat přes e-shop. V podstatě tak dotovali putování zboží sem tam.