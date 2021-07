Podloubí olomouckého domu nově zdobí malba s poselstvím úlevy po covidu

Dílo vytvořilo v rámci Street Art Festivalu umělecké duo Die Geniesser z Německa.

„Obraz vyjadřuje silný pocit úlevy, který po pandemii všichni máme. Jde o to dostat se z izolace a znovu se k sobě vrátit, obejmout se, tančit a prostě si jen užívat život,“ popsaly malbu její autorky, dvojčata Marie a Feline Grubovy.

Plochu na frekventovaném místě nabídli festivalu sami majitelé budovy po domluvě s městem.

„Najít umělce, který by se do prostoru hodil stylem i technikou malby, byla výzva. Tím spíš, že se jedná o památkově chráněnou zónu. Když se ale do výběrového řízení přihlásilo výtvarné duo Die Geniesser, věděli jsme, že je vybráno,“ doplnila organizátorka festivalu Romana Junkerová.

V rámci Street art festivalu už letos vznikl na konci června nový obraz na budově Telegraph v Jungmannově ulici a v plánu jsou i další, novou podobu získá třeba i Hvězdárna v Prostějově. Tu pokryje murálovou malbou umělec z Říma Patrizio Anastasi. Malovat bude mezi 24. a 27. srpnem. Jeho dílo je součástí oslav 60. výročí založení hvězdárny.

Kromě toho se také například 11. srpna uskuteční podvečerní panelová diskuse v rámci olomouckého Trienale SEFO. Celý program je uveden na stránkách festivalu. Akce vyvrcholí koncem září malbami v centru města a u obchodní Galerie Šantovka.