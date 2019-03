Z webu studentů je uznávaná encyklopedie přírody, práce mají na desítky let

Jmenuje se Natura Bohemica a se svými více než dvěma tisíci články z botaniky, zoologie nebo mykologie vyniká nejen u nás, ale i v evropském měřítku. Encyklopedie je zdarma dostupná na stránkách www.naturabohemica.cz.

„Kdo si k nám najde cestu, dozví se zajímavé věci o úplně obyčejných, ale i těch nejvzácnějších organismech. Stejně jako o organismech, které se v České republice objevují v posledních letech nebo jsou desítky let vyhynulé,“ přiblížil obsah encyklopedie zoolog Zdeněk Mačát.

Natura Bohemica je určena spíše pro poučenějšího čtenáře. „Články mají pevnou strukturu a strohou akademickou povahu, což nám umožňuje držet dobrý standard už více než 10 let. Nedílnou součástí každého textu jsou autorské fotografie, které se zápalem pořizujeme po celé republice i v zahraničí,“ popsal hlavní administrátor webu Filip Trnka.

Natura Bohemica, unikátní projekt u nás i v Evropě

Webová encyklopedie obsahuje kapitoly zaměřené na faunu, flóru, houby a chráněná území. Nechybí ani seznam odborné literatury či internetových stránek s přírodovědnou tematikou.

Redakci webové encyklopedie nyní tvoří osm aktivních členů. Je mezi nimi i vedoucí botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UP Václav Dvořák.

„Články na našem webu jsou vzájemně propojeny a nabízejí čtenářům možnost vytvořit si mnohem komplexnější obraz o naší přírodě,“ vyzdvihl ředitel.

Na internetu sice funguje několik podobných projektů, ty jsou ale zaměřené jen na určité skupiny organismů, jako jsou například rostliny nebo motýli.

„Natura Bohemica je ve svém širokém záběru unikátním nekomerčním projektem nejen u nás, ale i v Evropě,“ podotkl Dvořák.

Mezi absolventy a redaktory webu jsou zoologové z CHKO Železné hory a Národního parku Podyjí, hydrobiolog Krkonošského národního parku, vědecký pracovník univerzity i profesionální biologové ze soukromého sektoru.

„Než se na webu objeví všechny známé druhy z našeho území, bude to trvat ještě desítky let. Práci možná dokonce budou muset převzít naši potomci. My se těšíme na důchod, až nebudeme dělat nic jiného než jezdit po Česku s fotoaparátem a psát články o kytkách a zvířatech,“ shodují se členové týmu Natura Bohemica.