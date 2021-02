Lyžařka jela do míst, kde hrozí laviny. Zraněnou ji vytáhl až vrtulník

Navzdory varování horské služby vyrazil v Jeseníkách pár skialpinistů do míst, kde hrozí pád laviny. Žena se navíc na okraji lavinového katastru Velkého Kotle zranila a do rizikového terénu tak museli vyrazit také horští záchranáři. Nakonec ji do bezpečí dostal až vrtulník.