Smrt skialpinisty návštěvníky Jeseníků nepoučila, zákazy porušují dál

Jako by se v Jeseníkách před pár dny neodehrála tragédie, při níž mladý skialpinista zemřel pod lavinou ve Velkém kotli. Do přísně chráněného území národní přírodní rezervace, kde je zakázán pohyb, navíc za vysokého lavinového nebezpečí, dál vyrážejí desítky skialpinistů a snowboardistů. Záchranáři, ochranáři a policie hledají způsob, jak to zastavit.