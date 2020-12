Lyžaři na sjezdovky nesmí, areály v Jeseníkách tak zaplnily sáňkující děti

Na sociálních sítích byla v neděli hojně sdílena fotografie z lyžařského areálu v Kopřivné na Šumpersku, kde se sjezdovka po poledni hemžila desítkami sáňkujících dětí. „Očividně nemá žádný smysl zavírat ski areály, lidé tam stejně jsou,“ komentoval dění na sjezdovce správce facebookového profilu areálu Kopřivná Resort.

Rušno v nedělní odpoledne bylo navzdory sílícímu větru také na spodní části sjezdovky v Ramzové na Jesenicku, kterou lemují sněžná děla chrlící na svah technický sníh. Děti si pod zastavenou lanovkou užívaly sáňkování a po technickém sněhu se prohánělo i několik lidí na běžkách.

„Včera jsme byli naposledy lyžovat v Branné, kam stejně jako my vyrazilo hodně lyžařů. Dnes jsme šli aspoň bobovat na Ramzovou. Děti si to tady moc pochvalují, protože v okolí naší chalupy je sněhu zatím málo,“ řekla v neděli Šárka, která s rodinou tráví v Jeseníkách prodloužený víkend.

Zasněžujeme, jinak budeme po otevření mimo hru

Na jesenických sjezdovkách v nedělní den sice stály vleky, provozovatelé ale víkendové ochlazení využili k zasněžení svahů. Ve většině areálů v těchto dnech jedou sněžná děla na plný výkon. „Nic jiného nám ani nezbývá. Když nám potom v lednu řeknou, že můžeme vleky rozjet, tak ten, kdo nebude mít svahy zasněžené, zůstane mimo hru,“ řekl provozovatel areálu v Branné na Šumpersku Rostislav Procházka.

Podobnou situaci na horách nepamatuje. „Za 24 let, co to dělám, se nestalo, abych v lednu neměl puštěné vleky,“ podotkl Procházka. Podle něho zatím není jasné, jaké kompenzace za nařízené uzavření mohou provozovatelé lyžařských areálů od státu očekávat.