Děla pracují. Lyžařské areály na jihu Čech vyhlížejí, kdy otevřou

Na horní části sjezdovky na Monínci jsou vysoké hromady sněhu. Další přibývá díky nové technologii, která ho vyrábí i při plusových teplotách. Stačí je rozhrnout a sezona může začít. Letos je všechno jinak.

Sněžná děla pracují i v šumavských areálech, provozovatelé ale stále netuší, kdy otevřou. Čekají, jaké podmínky budou muset splnit kvůli pokračující epidemii koronaviru. Vláda o nich bude jednat tento týden.

Na Monínci jsou v posledních letech zvyklí zahajovat sezonu už v listopadu jako jedni z prvních v Česku. „Přibrzdila nás vládní opatření. Původně jsme počítali, že se u nás začne lyžovat už 15. listopadu,“ konstatoval mluvčí areálu Radek Polák.

Už nyní ve střediscích počítají s tím, že zaměstnance čeká dohlížení na nutné rozestupy ve frontách u vleků a lanovek nebo pravidelná dezinfekce sedaček i interiérů v zázemí. A tam, kde je to možné, radí lyžařům, aby si kupovali skipas přes internet, aby pak nemuseli stát ve frontách u pokladen.

U Lipna rozšíří výukové hřiště

Areály stejně jako každý rok investovaly do vylepšení podmínek pro lyžaře miliony korun. Letos však nebyly tak štědré jako v minulých letech. Může za to bídná poslední zima, kdy byl nedostatek sněhu, i pokračující koronakrize.

Ve Skiareálu Lipno si dvě výrazné novinky schovali z minulého roku, kdy přes léto vybudovali novou dvousedačkovou lanovku a sjezdovku, ale kvůli slabým sněhovým podmínkám je vůbec neotevřeli.

Před touto sezonou podpořili zasněžovací systém a rozšířili výukové hřiště Foxpark. Přidali tam jeden pohyblivý pás a plochu rozdělí tak, že jedna polovina bude sloužit místní lyžařské škole a druhá veřejnosti.

„Další novinkou bude komfortnější zázemí lyžařské školy, půjčovny zimního vybavení i obchodu. Nové prostory budou modernější a větší než doposud. Vstupovat se do nich bude z nového náměstí, to vzniklo v prostoru mezi chatou Lanovka, která právě prochází rozsáhlou rekonstrukcí, a nově postaveným hotelem Element. Právě v něm se služby nově nacházejí,“ upřesnila mluvčí skiareálu Olga Kneiflová.

Lyžaři musí u Lipna počítat se zdražením skipasů – například jednodenní pro dospělého v hlavní sezoně vyjde na 790 korun, o 30 korun více než minulou zimu. „Ceny stouply v průměru o tři až pět procent,“ upřesnila Kneiflová.

Permanentky podražily i v Lyžařském areálu Zadov, kde dospělí zaplatí v hlavní sezoně za celodenní lyžování 570 korun, loni to bylo 550. Skipas pro mládež bude dražší o stovku, vyjde na 430 korun.

„Ceny jsou vyšší většinou o čtyři až osm procent, ale některé skipasy zůstanou na stejné hodnotě jako minulou zimu,“ řekl pro ČTK Petr Vondraš, vedoucí provozu zadovského střediska, a dodal, že letos vyšla modernizace zasněžovacího systému na několik milionů korun. „Zásadní investice jako multifunkční budova a zasněžovací nádrž by měly přijít v příštím roce,“ dodal.

O 30 korun dražší je celodenní skipas na Monínci, areálu na pomezí Jihočeského a Středočeského kraje. U pokladny vyjde na 670 korun. Kdo si ho pořídí přes e-shop, zaplatí 620 korun. „Ceny skipasů jsou vyšší zpravidla o tři až pět procent,“ upřesnil mluvčí Polák.

Na Monínci se v zimní sezoně zaměří především na rodiny s dětmi. Kromě tradiční lyžařské školy nabídnou i hernu Moniště, kde se budou moci děti po výuce zabavit.

Na Hochfichtu koupili 25 děl

V podobné nejistotě jako provozovatelé českých areálů žijí i ti na rakouské straně Šumavy. Na Hochfichtu spustili sněžná děla. Včetně 25 nových jich tam mají celkem 130, ale také zatím nevědí, jak tamní vláda rozhodne o otevření zimních středisek.

Opatření budou podobná jako v Česku – roušky na lanovkách, rozestupy minimálně metr ve frontách. „V restauraci bude smět sedět maximálně 10 lidí u jednoho stolu. Zábava po lyžování u baru bude letošní zimu v rakouských areálech zcela zakázaná,“ naznačil za provozovatele Martin Řezáč a dodal, že skipasy je možné zakoupit z domova přes webshop. Navíc v areálu pořídili další pokladní automaty na výdej skipasů, aby se lidé rozptýlili do co nejmenších skupin a čas před pokladnami se co nejvíce zkrátil.

Na Hochfichtu letos zůstanou ceny skipasů beze změn. Dospělý lyžař tam bude lyžovat celý den za 42 eur, děti do 10 let v doprovodu rodiče za čtyři eura a mládež za 27 eur.