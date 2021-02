Olomoučtí středoškoláci začali zkoušet kloktací testy na covid

Jde o projekt Olomouckého kraje a Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) na Univerzitě Palackého. Podle ministra školství Roberta Plagy, je metoda, kterou vyvinuli vědci z univerzity, vhodná pro středoškoláky, pro mladší žáky počítá spíše s neinvazivními antigenními testy.

Olomoucká zkouška PCR testů ze slin skončí v pátek, první výsledky pak budou k dispozici příští týden.

„Do testování jsou zapojeni studenti čtvrtých ročníků, protože jsou to už dospělí lidé. Mohou se tedy účastnit dobrovolně, nepotřebují dobrozdání rodičů nebo zákonného zástupce,“ vysvětlil hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Ze třinácti středních škol v Olomouci se jich do testování zapojilo sedm, mezi nimi i Gymnázium Hejčín. „Naším cílem je co nejrychlejší návrat žáků především maturitních ročníků. Přejeme si však zároveň, aby ten návrat byl nejen rychlý, ale taky bezpečný pro žáky i pedagogické pracovníky,“ zdůvodnil účast na testu ředitel gymnázia Karel Goš.

V šesti třídách maturitního ročníku studuje na Gymnáziu Hejčín asi 180 žáků, Goš odhaduje, že testu se zúčastní asi 70 procent z nich. Už první den zkušeností Goše nadchl: „Ověřili jsme si, že o testování je velký zájem a že to organizačně zvládáme.“

Podle Mariana Hajdúcha, ředitele ÚMTM, kde kloktací test vyvinuli, je výhodou této metody její jednoduchost i bezpečnost. Student doma kloktá pitnou vodu, až ve zkumavce, do které vzorek nalije, se nacházejí látky, které obsah stabilizují tak, aby se se dal převážet do laboratoře za širokého teplotního rozpětí.

Po vykloktání se student sám zaregistruje do elektronického systému a vzorek pak osobně odevzdá na sběrném místě ve škole. „Takové testování minimalizuje dopad na školy - ty nemusí vést žádnou administraci, nemusí testovat, nakládat s infekčním odpadem, zajistí jen distribuci samoodběrové soupravy,“ popsal Hajdúch.

PCR testování ze slin odhalí více nakažených

Po zpracování vzorku v laboratoři, přijde studentovi SMS s přístupovým kódem na výsledkový portál. Do systému bude mít přístup také škola.

„Ta bude mít možnost vidět, že například ve 3.C jsou tři pozitivní. Nepozná, o koho přesně se jedná, ale bude vědět, že má problém. To je velmi důležité pro to, aby se veškerá opatření mohla uskutečnit prakticky okamžitě,“ doplnil Hajdúch.

Na zkušenostech ze sousedního Rakouska Hajdúch dokazuje, že neinvazivní PCR testování odhalí mnohonásobně více nakažených, než antigenní testy. U těch se pozitivita pohybovala okolo 0,02 procenta (56 z 280 tisíc testovaných žáků), zatímco u PCR testů byla 1,42procentní.

Ministr školství Robert Plaga řekl, že s neinvazivními PCR testy resort počítá jako s jednou z variant testování na školách.

„Byl bych velmi rád, kdybychom se nespoléhali pouze na antigenní testy. Můžeme se bavit o kombinaci neinvazivních antigenních testů u nejmenších, PCR testů u maturantů, případně, pokud budou kapacity, u vysokoškoláků,“ sdělil Plaga.

„Pevně věřím, že i díky pilotnímu projektu ověřování v Olomouci najdeme správnou kombinaci testů, která umožní bezpečný návrat žáků do škol, a to tak, abychom byli schopni je ve třídách udržet do konce školního roku,“ poznamenal Plaga.

Kapacita českých laboratoří, využívaná v současnosti zhruba z poloviny, je podle něj dostatečná na to, aby testování žáků PCR metodou zvládla minimálně u maturantů a posledních ročníků základních škol. „Laboratorní kapacity bude podle mých informací možné postupně i navyšovat,“ dodal ministr.